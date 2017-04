Le solaire, champion du monde des EnR en 2016 selon IRENA, l'Agence Internationale des Energies Renouvelables

Plus d’infos…La forte croissance des énergies renouvelables dans le monde a été tirée en 2016 par l’énergie solaire qui a pris le leadership des capacités nouvelles installées. En 2016, il a ainsi été installé 161 GW de capacités nouvelles d’énergies renouvelables, la plus forte puissante jamais en une année selon les statistiques de l’IRENA (Agence Internationale des Energies renouvelables). A fin 2016, l’ensemble des capacités installées sur la planète se montaient à 2006 GW, autour d’une tendance forte, la forte croissance de l’énergie solaire lors de cette dernière année.

« Nous sommes aujourd’hui les témoins d’une incroyable transformation du paysage énergétique mondial caractérisée par le nouveau record de capacités d’énergies renouvelables installées » confie Adnan Z .Amin, directeur général de l’IRENA. « Cette croissance du déploiement des renouvelables souligne le business en pleine effervescence de ce secteur d’activité qui se traduit également par des bénéfices socio-économiques considérables en termes de stimulation de la croissance économiques, de créations d’emplois et d’amélioration du bien-être humain et environnemental. Mais accélérer cette impulsion demande encore des investissements soutenus afin d’accroître de manière décisive la « décarbonation » du secteur énergétique et de parvenir aux objectifs fixées sur le climat par les accords de Paris » ajoute Adnan Z .Amin.

Les dernières données fournies par l’IRENA montrent que les nouvelles capacités installées ont permis d’accroître la puissance globale installée de 8,7%, avec un record de croissance de 71 GW en 2016 pour l’énergie solaire qui prend le leadership mondial des énergies renouvelables. C’est ainsi en 2016, la première fois depuis 2013, que l’énergie solaire dépasse l’énergie éolienne qui a, pour sa part, accusé une croissance de 51 GW.

L’Asie a compté pour 58% des nouvelles installations de renouvelables en 2016 selon les statistiques d’IRENA et dispose désormais d’un parc de renouvelables de 812 GW soit plus de 40% des capacités mondiales. L’Asie est aussi le continent qui enregistre la plus forte croissance avec 13,1% de nouvelles capacités installées. L’Afrique a installé 4,1 GW en 2016, le double qu’en 2015.

L’étude statistique 2016 d’IRENA comprend pour la première fois des données spécifiques aux renouvelables off-grid. IRENA montre que les nouvelles capacités électriques off-grid développées atteignent 2800 MW à la fin 2016. Environ 40% des capacités renouvelables off-grid installées sont assurées par l’énergie solaire. L’étude estime que globalement environ 60 millions de ménages, soit 300 de personnes, bénéficient aujourd’hui d’électricité de source renouvelable off-grid.

Encadré

Focus sur le solaire

En matière d’énergie solaire, sans surprise, l’Asie qui dispose d’un parc solaire de 139 GW a connu la plus forte croissance en 2016 avec 50 GW de capacités supplémentaires. Sur ces 50 GW, 34 GW ont été implantés en Chine. Parmi les autres pays qui connaissent une percée significative de l’énergie solaire, on peut noter les Etats-Unis (+11GW), le Japon (+8GW) et l’Inde (+4GW). La puissance solaire installée en Europe s’est accrue de 5 GW en 2016 pour atteindre les 104 GW, avec une croissance plus marquée en Allemagne et au Royaume-Uni.

