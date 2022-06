Le solaire hybride façon DualSun, as de la compétitivité en autoconsommation

Face à l’instabilité des marchés et à la baisse des aides, produire soi-même son énergie devient une nécessité, désormais envisagée par une majorité de Français. Pour s’assurer une rentabilité optimale, une technologie se montre particulièrement avantageuse côté solaire : l’hybride 2-en-1, des panneaux fabriqués en France par l’entreprise DualSun.

L’autoconsommation connaît actuellement un engouement fulgurant en France. + 3 500%, c’est le bond observé en nombre de foyers équipés de panneaux solaires par Enedis de 2015 à 2021, soit 122 000 MW et 120 000 installations solaires en autoconsommation en France.

Objectif N°1 : faire baisser sa facture

Selon l’ADEME, 64% des Français seraient prêts à se lancer dans l’autoconsommation via l’installation de panneaux solaires. Pour les particuliers motivés par une installation solaire, les objectifs recherchés sont avant tout :

De faire des économies sur leurs factures d’électricité : 54%

faire des économies sur leurs factures d’électricité : 54% De gagner en autonomie en s’affranchissant partiellement du réseau de distribution public : 45%

De faire un geste pour la planète : 40%

Le solaire, un potentiel encore largement sous-exploité

Le potentiel inexploité sur les toitures est gigantesque puisqu’il est estimé à 364 Gigawatts. Cette puissance fournirait l’équivalent des ¾ de notre consommation électrique en France indique l’Ademe. La France se met sur la trajectoire d’atteindre plus de 100 Gigawatts – plus de 25% de l’électricité consommée – par le solaire d’ici 2050, soit déjà 10 fois plus qu’en 2022. On sera encore loin d’avoir épuisé le potentiel du solaire ! Selon Laetitia Brottier, cofondatrice et directrice innovations de Dualsun et vice-présidente solaire et bâtiment d’Enerplan : « Quand on sait que d’ici 2050, le solaire devrait fournir plus d’un quart de l’électricité d’une économie française où l’électrification et la chaleur renouvelable jouent un rôle clé en vue d’atteindre la neutralité carbone, nous ne pouvons que nous réjouir de la place qu’occupe DualSun pour faire de nos bâtiments des producteurs d’énergies renouvelables. En particulier, quel que soit le complément – nouveau nucléaire, éolien offshore… les six scénarios développés dans le rapport RTE présenté à l’automne 2021, misent fortement sur le solaire pour le mix électrique français de 2050 ! ”

L’un des panneaux solaires le plus rentable au monde

L’électricité et l’eau chaude font partie de nos besoins au quotidien. Depuis 2010, DualSun s’est appuyé sur cette évidence pour la transformer en une innovation. DualSun a conçu le premier panneau solaire hybride certifié au monde : le panneau 2-en-1 SPRING. Il produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude et permet d’obtenir 3 fois plus d’énergie par m² de toiture comparé à un panneau photovoltaïque standard, tout en gardant les mêmes dimensions ce qui en fait à l’heure actuelle le panneau le plus performant pour le bâtiment.

Breveté à l’international et vendu par milliers depuis 2013, ce panneau solaire hybride permet la double autoconsommation : autoconsommation photovoltaïque et autoconsommation thermique.

Un panneau Made in France

DualSun fabrique ses panneaux solaires DualSun SPRING dans son usine basée à Jujurieux, dans l’Ain et à ce titre les panneaux DualSun SPRING ont une certification “Made in France”. En novembre 2021, DualSun a inauguré une nouvelle ligne de production dans son usine et a confirmé son positionnement d’industriel français de référence de l’énergie solaire. L’entreprise vient d’investir 850 000 € dans son usine certifiée ISO 9001 notamment grâce au soutien du plan “France Relance”. Elle a ainsi triplé la surface de la ligne de production de ses panneaux hybrides SPRING, ce qui lui a permis de produire 3,5 fois plus de panneaux hybrides en 2021 par rapport à 2020. Ce plan d’investissement a également permis l’embauche de 8 personnes supplémentaires (ETP) à la production et aux achats, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment de stock pour atteindre une capacité de production de 30 000 panneaux solaires hybrides bas carbone par an. Pour le fabricant, le choix de produire ses panneaux hybrides en France est essentiel. C’est un véritable engagement qui vient garantir la qualité de son innovation et son impact écologique, au moment où la réindustrialisation devient l’un des principaux défis pour le pays.

Un panneau adaptable partout

Offrant un gain de place considérable en toiture, ce panneau convient :

à tous types de bâtiments (maisons individuelles comme bâtiments collectifs (Refuges de haute montagne, Restaurants d’entreprises, écoles, piscines municipales, hôpitaux, …)

et tous types d’applications : production d’eau chaude sanitaire, chauffage de la maison grâce au couplage pompe à chaleur, chauffage piscine résidentielle ou collective , recharge de véhicule électrique…

Encadré

Cas pratique : la double autoconsommation solaire avec DualSun

Une installation solaire hybride en autoconsommation pour un coût de l’installation estimée à 14 200 € TTC :

Profil et travaux

● Couple avec deux enfants dans une maison entièrement électrique

● Maison située à Marseille

● Profil “violet” aux yeux de l’ANAH (intermédiaire) – Barème MaPrimRénov’

Installation

● 4 panneaux hybrides DualSun SPRING et 4 panneaux photovoltaïques DualSun FLASH

● Système thermique : Ballon solaire de 300L

● Système photovoltaïque : Micro-onduleurs Enphase, autoconsommation

Les aides

● CEE : 125 €

● Prime à l’autoconsommation photovoltaïque : 1 170 €

● MaPrimeRénov’ : 2 000 €

Total : jusqu’à 3 295 € en cumulant toutes les aides

Financement

● Reste à charge : 10 905 €

● Rendement financier de l’investissement : 7.8% (à comparer à un livret A ou une assurance vie rémunérée au maximum à 2%)

● Temps de retour sur investissement : 11 ans, pour une installation qui durera plus de 30 ans

Energie

● Réduction du bilan énergétique de 64% sur 25 ans

● Réduction de la consommation énergétique de 120 MWh sur 25 ans

Une installation hybride SPRING permet aujourd’hui de réduire la facture annuelle d’un foyer jusqu’à 70%. En prenant en compte le coût initial de l’installation, cette solution hybride permet d’économiser 22 500 € sur 25 ans : c’est 30% d’économies additionnelles comparé à une installation photovoltaïque classique, et un impact environnemental encore plus positif.

Coût de l’inaction

Si l’on parle souvent du coût de l’investissement vers des énergies renouvelables, il faut aussi parler du coût de l’inaction.

Hors chauffage, ne rien faire coûte 57 000 € sur 25 ans en énergie pour chauffer son eau et électricité. En s’équipant de panneaux solaires hybrides, le prix est de 34 500 € de coût global de l’énergie, investissement dans l’installation compris.