Jinko Solar va porter sa capacitÃ© de production Ã  60 GW en 2022

Le groupe Jinko Solar passe la surmultipliée. Alors qu’une crise énergétique sans précédent secoue la planète sur fond d’urgence de changements climatiques irréversibles, l’entreprise chinoise affiche d’incroyables ambitions industrielles dans le secteur du solaire photovoltaïque. N’oublions déjà pas que JinkoSolar a été le premier fabricant au monde à atteindre les 100 GW de panneaux solaires livrés au printemps dernier. Approximativement, un panneau photovoltaïque sur dix installé ans le monde a été produit par Jinko Solar. Et le groupe ne compte pas s’arrêter là. En 2022, Jinko Solar va porter sa capacité de production à 60 GW soit quasiment un doublement en un an. Aujourd’hui, 75% de la production de l’entreprise reposent sur la technologie N-Type. Début 2023, ce chiffre tendra irrémédiablement vers les 100%. Une véritable révolution industrielle !

Sur le plan des produits, la société Jinko Solar poursuit donc son développement avec le lancement de la nouvelle série de panneaux photovoltaïques à haut rendement « Tiger Neo » dotée de la technologie « TOPcon HOT 2.0 ». Ce panneau photovoltaïque est le premier à être produit en série. Il fournit une puissance maximale de 620 W et un rendement de conversion ultra-élevé de 22,30 %. Les panneaux « Tiger Neo » sont parmi les panneaux photovoltaïques les plus efficaces du marché à ce jour. Leurs performances en termes de rendement et de fiabilité sont associées à des niveaux de dégradation extrêmement faibles et des plages de températures plus importantes. Les panneaux « Tiger Neo » sont capables d’atteindre une surproduction d’environ 3 à 5% par rapport aux panneaux traditionnels de technologie PERC à puissance équivalente.

La technologie « TOPcon HOT 2.0 » de Jinko Solar est une technologie de cellule améliorée, qui présente un meilleur rendement que ses homologues de Type p (PERC). La clé est la passivation de la cellule qui, grâce à la couche d’oxyde tunnel, réduit les pertes de résistance. Ainsi, les cellules TOPcon peuvent optimiser le rendement de conversion de la cellule jusqu’à 28,7 % (contre 24,5 % pour les cellules PERC). En plus d’un rendement surfacique très supérieur, ces panneaux photovoltaïques présentent une multitude d’avantages qui se traduiront par une baisse du coût de l’électricité produite au niveau du projet. Les panneaux photovoltaïques « Tiger Neo TOPcon » ont un coefficient de température de puissance amélioré (-0,30 %/°C) et fonctionnent à des plages de températures plus importantes par rapport aux modules de Type p.

Les tests en laboratoire et les résultats en extérieur ont également montré un net avantage dans des conditions de faible luminosité, ce qui pourrait se traduire par une production d’électricité prolongée d’une heure en début de matinée et en fin d’après-midi. Dans le cas des panneaux bifaciaux « Tiger Neo », le facteur de bifacialité est lui aussi amélioré, augmentant ainsi la production de la face arrière. De plus, les panneaux photovoltaïques TOPcon présentent des niveaux négligeables de dégradation due à la lumière (LID) ainsi qu’aux conditions de haute luminosité et de température élevée (LeTid). Ces performances de fiabilité améliorées permettent d’offrir une meilleure garantie de performance allant jusqu’à 30 ans avec une dégradation de 1 % la première année et une dégradation linéaire de seulement 0,4 % par an.

Encadré

Nouveau record pour une cellule Jinko de type N à 25,7% de rendement

JinkoSolar a récemment réalisé une percée technique majeure pour sa cellule solaire en silicium monocristallin de type N à haut rendement de 182 mm. JinkoSolar a de nouveau établi un nouveau record mondial avec une efficacité de conversion solaire maximale de 25,7 % pour sa cellule solaire TOPCon en silicium monocristallin de grande taille. Ce résultat a été confirmé de manière indépendante par l’Institut national de métrologie de Chine (« NIM »). Le Dr Jin Hao, CTO de Jinko Solar Co., Ltd., a déclaré : « Nous sommes très fiers d’établir un autre record mondial pour la cellule solaire en silicium monocristallin de type N. Il s’agit d’une percée majeure pour notre technologie de cellule TOPCon de type N et d’une étape importante dans notre développement de produits et de solutions innovants. Nous investissons constamment dans des mises à niveau technologiques pour réaliser une production de masse rentable et accroître la compétitivité de nos produits de type N sur le marché. Nos clients internationaux font confiance à notre technologie de pointe et à notre chaîne d’approvisionnement fiable. »