AEROCOMPACT lance un nouveau systÃ¨me de crochet de toit avec une tÃ´le-tuile de remplacement

En raison de leur forme, les crochets de toit conventionnels pour toits en tuiles ne peuvent transférer des charges limitées dans la sous-structure du toit. La nouvelle série XM-P du fabricant de solutions de montage PV AEROCOMPACT est en capacité de transférer des charges plus élevées en combinant des crochets de toit et des tuiles de remplacement en tôle. Grâce à sa conception, le support en acier inoxydable robuste peut être placé directement dans le sens de la force sur une panne et peut supporter des charges de neige allant jusqu’à 4,7 kN. Il peut être vissé à travers les tuiles métalliques dans les chevrons avec deux vis à bois. Le crochet de toit peut être déplacé sur la tuile, ce qui lui permet d’être positionné de manière optimale au-dessus du chevron.

Convient à toutes les hauteurs de lattes

Une base de support suspendue transfère les forces du crochet de toit dans le chevron. Grâce à son système de verrouillage, il est possible d’ajuster la base de support à la hauteur de la latte de toit sans avoir besoin d’outils spécifiques. “Notre système fonctionne pour toutes les hauteurs de lattes sur les toits en pente, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser différents crochets de toit », déclare Christian Ganahl, CTO chez AEROCOMPACT, expliquant les avantages de la solution de montage. La charge est appliquée à la sous-structure dans le chemin le plus court possible, permettant ainsi une stabilité maximale.

Pas besoin de traiter les tuiles

“Avec l’aide de notre système de crochets de toit XM-P, plusieurs étapes de travail peuvent être économisées lors de l’installation”, commente Christian Ganahl. Les installateurs n’ont pas besoin, par exemple, de meuleuses d’angle pour traiter ou préparer les tuiles en toiture. AEROCOMPACT peut en effet fournir des tuiles de remplacement en tôle pour presque toutes les tuiles courantes du marché. Grâce à leur grande précision d’ajustage, ces tuiles peuvent être raccordées exactement aux tuiles voisines. Le crochet de toit peut être facilement connecté aux rails de montage X40/X50 d’AEROCOMPACT. Les modules solaires sont fixés avec la pince à déclic, qui a une broche de mise à la terre intégrée. Dans le cas où l’ensemble des composants du système sont utilisés, le système de crochet de toit est certifié CE. AEROCOMPACT a stocké les données pour son nouveau système de crochet dans le logiciel de planification et d’ingénierie AeroTool. L’entreprise fournit une garantie de 25 ans.