Le solaire fait le buzz sur Twitter au troisiÃ¨me trimestre 2020

Le solaire, l’énergie renouvelable et l’énergie propre sont apparues comme les tendances les plus mentionnées parmi les discussions sur les influenceurs du monde de l’énergie sur Twitter au cours du troisième trimestre (T3) de 2020, selon GlobalData. Détails sur ces occurrences solaires !

Les discussions liées au solaire ont été en grande partie motivées par les mesures prises par des pays comme la Corée du Sud, le Canada, l’Égypte et d’autres pour produire de l’énergie propre. Alors que le Canada a transformé sa plus grande centrale de froid en ferme solaire, l’Égypte a construit l’un des plus grands parcs solaires au monde pour fournir de l’énergie propre à 320 000 foyers. Tesla est devenue l’entreprise la plus mentionnée parmi les discussions sur les influenceurs du monde de l’énergie au cours de la période, suivie de Chevron et Xcel Energy.

Prashant Saxena, expert en influence chez GlobalData, commente: «Les discussions sur Tesla ont explosé par le fait que la valeur marchande de l’entreprise dépassait celle d’Exxon Mobil, le leader mondial de l’énergie. La valeur marchande d’Exxon a chuté après le pire effondrement des prix du brut de l’histoire. » Une analyse de la plate-forme Power Influencer de GlobalData, qui suit environ 150 experts de premier plan du secteur et leurs discussions sur les tendances émergentes, les secteurs en crise, les nouveaux domaines d’innovation et d’autres domaines populaires sur Twitter, a mis sur le devant de la scène numérique mondiale Arik Ring, un consultant expert en technologie d’énergie solaire et propre, en tant que principal influenceur au troisième trimestre 2020. La majorité de ses mises à jour étaient liées aux innovations et aux tendances du secteur de l’énergie solaire.

Tor Valenza, le fondateur et PDG d’UnThink Solar, est devenu lui aussi un grand influenceur parmi les experts du monde l’énergie avec un score d’influenceur de 76, suivi de Jesse Jenkins, professeur adjoint à l’Université de Princeton, avec un score d’influenceur de 65. Tor Valenza a surtout voulu montrer la mutation des centrales électriques traditionnelles vers les énergies renouvelables via notamment des installations solaires.

