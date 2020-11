Webinar Green Power Technologie: Â«La nouvelle solution de stockage Huawei FusionSolar : LUNA2000-5/10/15-S0 Â»

Le Webinar organisé par Green Power Technologie sur le thème : «La nouvelle solution de stockage Huawei FusionSolar : LUNA2000-5/10/15-S0 » aura lieu le 17 Novembre 2020 de 10 à 12h (CET). Un événement qui permettra de se familiariser avec le nouveau système de stockage de Huawei. En effet, Huawei va bientôt proposer son système de stockage d’énergie domestique Luna2000 pour les systèmes photovoltaïques résidentiels dans toute l’Europe. Le fabricant d’onduleurs a déclaré que la solution de stockage serait disponible en France d’ici la fin de cette année 2020, ainsi que sur d’autres marchés européens non spécifiés.

La solution de stockage modulaire Luna2000 est disponible en trois versions. La plus petite variante a une capacité de 5 kWh. Les deux autres versions ont des capacités de 10 kWh et 15 kWh. Le système Luna2000 peut être compatible avec des onduleurs monophasés et triphasés Huawei FusionSolar. Il s’agit des cellules au lithium fer phosphate, avec un maximum de deux batteries fonctionnant en parallèle pour un maximum de 30 kWh de capacité de stockage potentielle. Huawei s’appuie sur un concept de sécurité à plusieurs niveaux qui s’étend de la chimie des cellules et des technologies de capteurs à l’unité de batterie elle-même, ainsi qu’à l’ensemble du système de stockage et des onduleurs. Chaque unité de batterie possède son propre système de gestion et bénéficie d’une garantie de 10 ans.

La solution de stockage peut être installée sur un support ou peut être montée sur des murs. Huawei cible principalement le segment PV résidentiel, mais le système Luna2000 peut également être utilisé dans de petites applications commerciales. Cependant, il n’a pas encore divulgué les prix, sauf pour affirmer que les systèmes seront vendus à des prix «très attractifs».