ConfÃ©rence “Making Solar Bankable” : que nous rÃ©serve l’avenir de l’Ã©nergie solaire ?

Solarplaza et la banque batave FMO relancent leur événement « Making Solar Bankable » sous le nom de « Future of Energy ». Cette conférence organisée à Amsterdam les 11 et 12 avril 2022 – réunira plus de 500 décideurs de la chaîne de valeur mondiale des énergies renouvelables pour discuter et façonner l’avenir de la production et de la consommation d’énergie des économies émergentes. Solarplaza et FMO accueilleront l’événement, s’appuyant sur leur collaboration fructueuse lors des trois conférences précédentes “Making Solar Bankable”.

En 2016, l’organisateur de l’événement Solarplaza et la banque néerlandaise de développement entrepreneurial FMO ont uni leurs forces pour organiser l’édition inaugurale de « Making Solar Bankable », axée sur les marchés émergents. Fidèle à son intitulé, cet événement a exploré les moyens d’instrumentaliser le capital, d’intensifier le développement solaire et d’accélérer la transition énergétique en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Lors de la troisième édition en 2020, une chose était devenue limpide : le solaire est bancable dans le monde entier. Il existe une abondance de capitaux disponibles pour stimuler le développement des énergies renouvelables. Le principal défi, cependant, est de connecter des partenaires fiables et des projets viables au capital disponible.

Le retour de “Future of Energy”

L’énergie solaire jouera un rôle crucial dans les stratégies énergétiques du futur mais devra être renforcée par des technologies et des évolutions sociétales adjacentes afin de garantir un accès généralisé et équitable à l’énergie. Le redémarrage de l’événement en tant que conférence “Future of Energy” signifie que la portée de l’événement s’étendra au-delà du développement solaire et s’aventurera dans les domaines du stockage de l’énergie, de l’énergie distribuée, des applications éoliennes hybrides et de l’hydrogène vert. Cela signifie également que l’attention ira au-delà de la phase de production d’énergie et abordera les défis liés au transport et à la distribution d’énergie, qui – en particulier dans les marchés émergents – présentent leurs propres ensembles de défis liés aux infrastructures. Une petite idée du programme confirmé comprend des sessions telles que «International Market Outlook» avec Elizabeth Press (IRENA); « La promesse de l’hydrogène vert » avec Thierry Lepercq (Soladvent) ainsi que « The Innovation Process » avec Jonathan Furr (INSEAD).

Pour puiser l’inspiration

Le «Future of Energy» réunira un mélange de plus de 500 représentants : développeurs, institutions financières et investisseurs, fournisseurs de services et propriétaires d’actifs pendant deux jours remplis de discours d’ouverture de classe mondiale, de tables rondes approfondies et de nombreuses opportunités de réseautage. Toute personne active dans le développement et la gestion de projets d’énergie renouvelable en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe de l’Est repartira avec des informations clés sur le marché et une compréhension stratégique de l’avenir de l’énergie ; les relations commerciales pertinentes pour autonomiser leur entreprise ; et l’inspiration cruciale pour se mettre au travail !

bit.ly/3oxg7r2