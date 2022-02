Lancement de Â« HyDeal EspaÃ±a Â», le plus grand et le plus compÃ©titif centre intÃ©grÃ© d’hydrogÃ¨ne vert au monde

HyDeal España est la première réalisation industrielle de la plateforme HyDeal Ambition, récemment distinguée par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) comme le plus grand projet mondial d’hydrogène vert à grande échelle. Avec l’énergie solaire comme source d’énergie primaire !

HyDeal España assurera le développement, le financement et la construction d’infrastructures de production et de transport d’hydrogène vert. Il fournira de l’hydrogène vert à un prix compétitif à un complexe industriel installé dans la région des Asturies à partir d’installations situées dans le nord de l’Espagne. HyDeal España a été officiellement constitué en joint-venture industrielle en novembre 2021. Elle comprend notamment ArcelorMittal, Enagás, Grupo Fertiberia et DH2 Energy.

Utilisation de l’énergie solaire captive

La production débutera en 2025 et la capacité totale installée atteindra 9,5 GW d’énergie solaire et 7,4 GW d’électrolyseurs d’ici 2030. ArcelorMittal et Grupo Fertiberia – ainsi que d’autres clients en train de rejoindre le projet prochainement – prévoient d’acheter 6,6 millions de tonnes d’hydrogène vert sur 20 ans pour produire de l’acier vert, de l’ammoniac vert, des engrais verts et d’autres produits industriels et énergétiques à faible teneur en carbone, positionnant ainsi ces entreprises comme des leaders européens de la décarbonatation, sur leurs marchés respectifs. HyDeal España développe un modèle industriel et financier disruptif basé sur l’intégration de la chaîne de valeur, l’utilisation de l’énergie solaire captive, l’industrialisation des électrolyseurs, la construction de pipelines d’hydrogène et l’agrégation de la demande. Ce qui lui donnera un avantage décisif en termes de coûts.

L’équivalent de 5 % des importations de gaz naturel de l’Espagne,

L’hydrogène vert à grande échelle remplacera durablement les combustibles fossiles dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la mobilité. Cela fournira à l’Espagne une alternative énergétique, sidérurgique et alimentaire, produite localement, de manière sûre, compétitive et sans carbone. HyDeal España fournira l’équivalent de 5 % des importations de gaz naturel de l’Espagne, contribuant ainsi à l’indépendance énergétique du pays. Il permettra d’éviter chaque année l’équivalent de 4 % des émissions actuelles de CO2 de l’Espagne. La transformation vers une énergie verte en Espagne est à un point de basculement, entrainant un renouveau industriel et la création d’emplois durables en collaboration avec les communautés locales. HyDeal España répond ainsi aux ambitions du gouvernement espagnol de faire du pays un pionnier mondial, en parfaite adéquation avec l’agenda européen Fit for 55.

Hydrogène vert : une commodité énergétique à part entière

Pour Thierry Lepercq, président de la joint-venture et porte-parole de HyDeal Ambition, ” HyDeal España est la première mise en œuvre concrète du système d’hydrogène vert à 1,5 €/kg annoncé en février 2021. Nous apportons un message historique à tous les utilisateurs d’énergie : l’hydrogène vert ne concerne pas seulement les petits projets locaux onéreux. Il s’agit désormais d’une commodité énergétique à part entière, capable de concurrencer le charbon, le pétrole et le gaz naturel en termes de coûts et de volumes. HyDeal España est donc l’arme parfaite contre la crise climatique et la flambée des prix de l’énergie”. José Manuel Arias, président d’ArcelorMittal Espagne, a pour sa part déclaré : “HyDeal España est une alliance stratégique pour ArcelorMittal qui va lui donner accès à un volume d’hydrogène vert nécessaire pour accélérer sa feuille de route de décarbonation de sa production d’acier. Grâce à l’intégration d’un groupe d’entreprises et aux économies d’échelle, HyDeal España sera en mesure de fournir, de manière compétitive, de l’hydrogène obtenu à partir de sources d’énergie renouvelable. C’est une avancée essentielle qui va nous permettre d’atteindre l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 de notre production espagnole d’ici 2030. Dans le même temps, d’autres secteurs de l’économie pourront également bénéficier du potentiel offert par l’hydrogène en tant que solution énergétique propre et durable pour décarboner leurs propres activités”.

Hydrogène vert : le game changer de la réduction des émissions de carbone

De son côté, Marcelino Oreja, PDG d’Enagás, a tenu à préciser : ” Enagás est pleinement engagée dans un processus de décarbonation. Notre participation à HyDeal España est une étape importante en raison de la singularité de son modèle, basé sur l’intégration de la chaîne de valeur, ainsi que de son échelle. Grâce à son expertise en matière de gestion des réseaux énergétiques et des technologies de l’hydrogène, Enagás jouera un rôle important dans ce projet pour construire le futur plus grand centre intégré d’hydrogène vert au monde. Nous participons déjà à plus de 30 projets liés à l’hydrogène, répartis sur tout le territoire espagnol parmi lesquels HyDeal España est l’un des plus importants”. Et Philippe Esposito, président de DH2 Energy, de conclure : “L’hydrogène vert va émerger comme le game changer de la réduction des émissions mondiales de carbone afin d’atteindre la neutralité climatique. En outre, cela place l’Espagne et son industrie comme un leader, à moyen terme, parmi les pays producteurs d’énergie dans le monde. Nous sommes très fiers de faire partie de cette initiative qui va contribuer à propulser l’industrie espagnole dans un environnement compétitif très favorable”.