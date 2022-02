Andera Partners crÃ©Ã© Terr.A, plateforme de dÃ©veloppement et dâ€™investissement dans les projets dâ€™EnR

Andera Smart Infra 1, fonds d’investissement dans les infrastructures à valeur ajoutée de la transition énergétique, géré par l’équipe Andera Infra, crée Terr.A, plateforme de développement de projets d’énergie renouvelable. Sa vocation : nouer des partenariats avec des développeurs de la transition énergétique souhaitant garder leur indépendance !

Andera Partners, acteur de référence dans le capital investissement, notamment dans les infrastructures vertes à travers son activité Andera Infra, annonce la nouvelle opération de son fonds Andera Smart Infra 1, avec la création de la société Terr.A. Détenue à 100% par Andera Smart Infra 1, Terr.A est une plateforme spécialisée dans le développement, l’investissement et l’exploitation d’énergies renouvelables. Terr.A a vocation à nouer des partenariats avec des développeurs de la transition énergétique souhaitant garder leur indépendance tout en conservant une partie du fruit de leur travail.

1GW de projets au cours des 10 prochaines années

L’ambition de Terr.A est de développer plus de 1GW de projets au cours des 10 prochaines années. En combinant photovoltaïque et éolien, TERR.A a l’ambition de devenir un producteur d’électricité indépendant contribuant efficacement et rapidement à une production d’énergie française et européenne plus équilibrée et neutre en carbone. Terr.A accueille en tant que Directeur du développement Olivier Aymard qui bénéficie d’une expérience de plus de 16 ans dans le secteur des énergies renouvelables en France, en particulier en développement de projets. Olivier Aymard dirigera toutes les activités de développement de projets et de partenariats de Terr.A.

« Nous n’avons plus le choix »

Pour Guy Auger, co-responsable de l’équipe Andera Infra, il est devenu évident que « devant l’urgence climatique, nous n’avons plus le choix, nous devons accélérer encore le développement des renouvelables pour décarboner au maximum le mix énergétique français. Nous en confions le développement à Olivier, dont l’expertise est gage de réussite ». Olivier Aymard, Directeur développement de Terr.A, s’est dit « très fier et heureux de lancer Terr.A avec Andera. La combinaison de la volonté d’Andera et l’expertise des équipes me rendent enthousiaste et confiant dans le développement et la réussite de la plateforme. Nous nous fixons comme objectif de développer, construire et exploiter plus d’1GW dans les 10 prochaines années ».