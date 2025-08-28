Le solaire entre en stock chez Altarea

GreenYellow accompagne Altarea, spÃ©cialiste franÃ§ais de la transformation urbaine bas carbone, dans la conception, le financement, la rÃ©alisation et lâ€™exploitation de projets photovoltaÃ¯ques dâ€™envergure sur deux plateformes logistiques situÃ©es Ã BollÃ¨ne (Vaucluse), et Ã Puceul (Loire Atlantique). eNvergure du projetÂ : 22 MWc de projets photovoltaÃ¯ques avec stockageÂ !

DÃ©veloppÃ©s dans le cadre de contrats de type PPA sur 30 ans, lâ€™investissement est entiÃ¨rement portÃ© par GreenYellow, permettant ainsi Ã Altarea de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une solution clÃ© en main, sans mobilisation de capital propre. Ce partenariat solaire de 22 MWc illustre une rÃ©ponse ambitieuse aux exigences rÃ©glementaires, un engagement en matiÃ¨re de RSE, et un levier de performance Ã©conomique durable pour Altarea. Ensemble, les deux acteurs dÃ©ploient une Ã©nergie solaire locale, durable et compÃ©titive au service de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires. Â«â€¯Nous avons souhaitÃ© aller au-delÃ de la simple conformitÃ© rÃ©glementaire, en engageant nos sites dans une dynamique de transition Ã©nergÃ©tique ambitieuse et transformatrice. Altarea se positionne comme un acteur engagÃ© aux cÃ´tÃ©s des territoires, en conciliant dÃ©veloppement Ã©conomique local, crÃ©ation dâ€™emplois et dÃ©carbonation. Avec GreenYellow, nous avons trouvÃ© un partenaire capable de proposer des solutions Ã la fois performantes et tangibles qui sont entiÃ¨rement alignÃ©es sur notre vision Ã long terme de lâ€™immobilier logistique.Â Â» commente Philippe Lauzanne, Directeur opÃ©rationnel national chez Altarea.

Une solarisation XXL au cÅ“ur de pÃ´les logistiques stratÃ©giques

Ces projets de solarisation sâ€™inscrivent :

Ã€ BollÃ¨ne â€“ 260 000 mÂ² de foncier logistique en mutation industrielle

SituÃ© Ã un nÅ“ud stratÃ©gique du rÃ©seau logistique europÃ©en, Ã proximitÃ© immÃ©diate des grands axes autoroutiers, le parc logistique de BollÃ¨ne sâ€™inscrit au cÅ“ur dâ€™une dynamique de rÃ©industrialisation. Il accueillera plusieurs installations photovoltaÃ¯ques majeures, dÃ©ployÃ©es par GreenYellow :

Sur le premier site, une centrale PV en toiture de 9,6 MWc en injection rÃ©seau produira plus de 12 GWh/an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de +5 400 habitants, et permettra dâ€™Ã©viter prÃ¨s de 461 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e. Des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques couvrant environ 180 places de stationnement produiront 870 MWh/an grÃ¢ce Ã 612 kWc installÃ©s, rÃ©duisant 34 tonnes de COâ‚‚ supplÃ©mentaires.

Le second site bÃ©nÃ©ficiera dâ€™une centrale solaire en toiture de 7,2 MWc connectÃ©e au rÃ©seau, avec une production annuelle estimÃ©e Ã 9,2 GWh, Ã©quivalente Ã la consommation de +4 100 habitants, et une rÃ©duction de 360 tonnes de COâ‚‚.

Il accueillera Ã©galement uneÂ centrale solaire de 400 kWc en autoconsommation intÃ©grale, pour une production locale de 510 MWh/an. Les parkings seront Ã©quipÃ©s dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de 1 MWc, rÃ©parties sur une vingtaine dâ€™emplacements poids lourds et 170 pour vÃ©hicules lÃ©gers. Cette infrastructure produira 1,3 GWh/an, couvrant les besoins de 585 habitants et Ã©vitant 50 tonnes de COâ‚‚ supplÃ©mentaires.

Ã€ Puceul â€“ Une plateforme logistique performante, au cÅ“ur du Grand Ouest

Sur un site de 30 000 mÂ² situÃ© Ã proximitÃ© de la mÃ©tropole nantaise et des axes logistiques de lâ€™Ouest, le projet prÃ©voit lâ€™installation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que en toiture de 3 MWc, connectÃ©e au rÃ©seau. Sa production est estimÃ©e Ã 3 GWh/an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de +1 300 habitants, avec une Ã©conomie carbone de 194 tonnes de COâ‚‚/an.

Stockage dâ€™Ã©nergie : un levier de flexibilitÃ© et de performance

Lâ€™ensemble de lâ€™installation solaire de BollÃ¨ne sera couplÃ© Ã un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie (BESS) de 4 MWh. Ce dispositif permettra de lisser les pics de production et dâ€™injection, dâ€™optimiser lâ€™autoconsommation, et de renforcer la flexibilitÃ© du rÃ©seau. Câ€™est une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux dâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique, en assurant stabilitÃ© et rÃ©silience Ã©lectrique. Â« Ce projet menÃ© avec Altarea illustre notre vision : concevoir des solutions Ã©nergÃ©tiques globales, locales et durables. En associant production solaire â€“ en injection ou en autoconsommation â€“ et stockage dâ€™Ã©nergie dans un contrat long-terme, nous rÃ©pondons aux enjeux Ã©conomiques, environnementaux et rÃ©glementaires de nos clients. Câ€™est ce type de partenariat structurant qui permettra dâ€™accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation des grands patrimoines immobiliers, en apportant de la performance Ã©nergÃ©tique au cÅ“ur des territoires. Â» Â prÃ©cise Mathieu Cambet, Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint de GreenYellow France.

EncadrÃ©

Le calendrier

Le site logistique de Puceul sera opÃ©rationnel dâ€™ici fin 2025. Le contrat pour le premier entrepÃ´t de BollÃ¨ne a Ã©tÃ© signÃ© en janvier 2024, suivi du second en mars 2025. La mise en service complÃ¨te des installations de BollÃ¨ne est prÃ©vue au premier semestre 2027. Par leur ampleur, leur complexitÃ© technique et leur approche intÃ©grÃ©e, ces projets de solarisation deviennent une rÃ©fÃ©rence nationale en matiÃ¨re de production dâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e dans le secteur logistique. Ils dÃ©montrent quâ€™il est possible de conjuguer compÃ©titivitÃ© industrielle et optimisation de lâ€™empreinte carbone, dans une dÃ©marche vertueuse, reproductible et durable.