Analyse des impacts agronomiques en premiÃ¨re annÃ©e d’exploitation (2024) de la technologie VERBIA

Actif Solaire, filiale dâ€™Impulsion, a dÃ©veloppÃ© un projet pilote avec une nouvelle technologie VERBIA (Vertical, Bifacial, Agricole) initiÃ©e en 2020, en partenariat avec SÃ©olis PROD, producteur dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que, et Sog Solar, un bureau dâ€™Ã©tudes techniques dans le photovoltaÃ¯que. Les rÃ©sultats du suivi agronomique rÃ©alisÃ© selon le cahier des charges validÃ© par l’INRAe au cours de la premiÃ¨re annÃ©e dâ€™exploitation ont Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©s le 27 aoÃ»t dernier en prÃ©sence de lâ€™ensemble des acteurs du projet. SatisfaisantÂ !

La technologie VERBIA a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e Ã BrÃ©ssuire (79) sur un hectare de terrain agricole dÃ©diÃ© Ã la production de fourrage et au pÃ¢turage ovin. La puissance de la centrale solaire verticale sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 180 kWc. Le terrain a Ã©tÃ© dotÃ© de 7 stations de suivi pÃ©doclimatique, de 3 zones de captages de donnÃ©esÂ et dâ€™une zone tÃ©moin pour un protocole compatible avec le PNR AGRIPV. Le suivi technique est effectuÃ© en lien avec lâ€™INRAe. La mise en service du projet date de janvier 2024.

Moins de stress pour les plantes

En ce 27 aoÃ»t 2025, les premiers rÃ©sultats du suivi agronomiques ont Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©s. Dans le dÃ©tail, on noteÂ :

Une diminution de lâ€™amplitude thermique avec moins de stress pour les plantes ;

Une diminution de la vitesse du vent en zone Ã©quipÃ©e grÃ¢ce Ã lâ€™effet Â«Â coupe-ventÂ Â» avÃ©rÃ© des panneaux ;

Une diminution de lâ€™Ã©vapotranspiration couplÃ©e Ã une diminution du stress pour les plantes et amÃ©lioration de la qualitÃ© du fourrage grÃ¢ce au maintien de lâ€™humiditÃ© dans le sol et les plantes ;

La mesure de la pousse de lâ€™herbe laisse apparaÃ®tre que la parcelle agrivoltaÃ¯que maintient un rendement Ã©quivalent Ã la zone tÃ©moin ;

Analyse des zones prÃ©fÃ©rentielles de pÃ¢turage : aucune zone prÃ©fÃ©rentielle pour le pÃ¢turage des brebis ;

Analyse de la qualitÃ© du fourrage : plus les zones sont ombragÃ©es, plus le fourrage dispose dâ€™un MAT (MatiÃ¨re azotÃ©e totale) Ã©levÃ© et dâ€™un taux de MS (MatiÃ¨re sÃ¨che) faible.

Une installation verticale pour se calquer avec les heures de consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©

Le consortium Actif solaire, SÃ©olis PROD et Sog Solar a donc apportÃ© toute son expertise technique, agricole et dâ€™ingÃ©nierie dans lâ€™Ã©laboration, la conception et la construction de ce projet pour assurer le bon fonctionnement de ce prototype. Sur le plan solaire, lâ€™objectif principal Ã travers ce prototype est dâ€™injecter un kWh vert spÃ©cifiquement durant les pÃ©riodes de pointe de consommation afin de valoriser lâ€™utilisation de cette Ã©nergie solaire. Cette structure verticale et bifaciale permet dâ€™atteindre cet objectif en se calquant davantage sur les courbes de consommation classique du territoire. En effet, cette structure permet de capter lâ€™Ã©nergie du soleil sur les deux faces du panneau et donc dâ€™obtenir une courbe de production plus large, avec un maximum atteint le matin au lever du soleil et une seconde pointe qui est atteinte en fin de journÃ©e, un peu avant le coucher du soleil.