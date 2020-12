Le solaire dÃ©fie les attentes pour atteindre de nouveaux sommets en 2020

Malgré les défis de la Covid, l’industrie solaire a connu une année exceptionnelle. La concentration à venir des investissements sur une reprise verte stimulera la croissance du secteur en 2021. Le point avec Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe.

Les turbulences qui ont secoué la plupart des secteurs cette année n’ont pratiquement pas affecté le solaire. En avril, les analystes du marché espéraient que l’énergie solaire pourrait grimper tout au long de l’année avec une croissance de 4%. En juillet, ces espoirs s’étaient encore atténués et certains analystes prévoyaient même un rétrécissement du marché solaire européen alors que la pandémie de Covid faisait redouter le pire. Cependant, la fin de l’année se profile, et il est clair que le solaire a défié toutes les attentes, le secteur affichant une croissance insolente de 11%, ce qui en fait l’année de la plus forte croissance pour l’énergie solaire depuis 2011.

Prévisibilité, résilience et sécurité

Dans une année difficile pour tout le monde, le solaire a offert prévisibilité, résilience et sécurité. Les dernières «perspectives du marché de l’énergie solaire dans l’UE» de SolarPower Europe montrent que l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, la Pologne et la France sont désormais les principaux marchés du solaire en Europe. L’Allemagne, le pays avec la plus grande population de l’UE, a également le ratio le plus élevé de capacité solaire par habitant à 650 W par habitant, avec un ajout substantiel de 4,8 GW en 2020. Les Pays-Bas ont ajouté une capacité de 2,8 GW à son parc, tandis que l’Espagne, leader du marché l’année dernière a connu une croissance de 2,6 GW, dont près de 1,5 GW provenaient de systèmes basés sur des accords d’achat d’électricité (PPA), faisant de l’Espagne le plus grand marché au monde pour l’énergie solaire sans subvention.

La Pologne, généralement considérée comme un pays à la traîne de l’énergie propre, a grimpé en flèche, ajoutant 2,2 GW, soit plus du double de la capacité qu’elle avait ajoutée l’année dernière. Parallèlement, la France a franchi le seuil de capacité significative de 10 GW installés, même si elle n’a installé qu’un peu moins de 1 GW en 2020.

Mobilité électrique solaire

« Tout cela est à célébrer, mais notre analyse de marché montre qu’il y a beaucoup plus de potentiel solaire que ce qui est actuellement exploité. Il est essentiel de libérer ce potentiel pour maintenir l’élan du secteur solaire de l’UE et pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques du Green Deal européen.

Un outil clé pour accélérer la croissance du secteur en Europe est le plan de relance de l’UE de nouvelle génération, avec sa facilité de relance et de résilience de 672,5 milliards d’euros, dont 37% sont exclusivement destinés aux dépenses climatiques » précise Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe .

Les pays de l’UE peuvent concentrer leurs investissements de nombreuses manières sur des initiatives directement pertinentes pour le secteur solaire. Il s’agit notamment de doubler le taux de rénovation de l’UE – 90% des toits en Europe sont inutilisés et prêts à être installés avec de l’énergie solaire. Les États membres doivent également déployer un million de points de recharge pour véhicules électriques, qui peuvent être alimentés par l’énergie solaire. La création d’emplois à la suite de la Covid-19 est vitale et les pays peuvent dépenser l’argent du plan de relance pour requalifier et améliorer les compétences des travailleurs.

4 millions d’emplois verts en 2050 dans le solaire en Europe

Avec l’énergie solaire, la technologie énergétique la plus exigeante en emplois, elle convient parfaitement pour garantir que personne ne soit laissé pour compte pendant la transition énergétique verte. Une étude récente de l’université LUT de Finlande montre que l’énergie solaire dispose du potentiel de créer jusqu’à quatre millions d’emplois verts en Europe d’ici 2050. Se remettre de la Covid présente une opportunité unique d’investir dans les énergies renouvelables et de stimuler la transition énergétique propre, en créant une croissance verte et des emplois autour du monde. En effet, le secteur connaît une croissance à l’échelle mondiale. L’industrie solaire américaine devrait atteindre 10 GW à l’échelle des services publics et 3 GW de solaire résidentiel en 2020, selon BloombergNEF, avec 85 GW de développement à l’échelle des services publics en cours au cours des quatre prochaines années.

En Australie, le 13 septembre dernier, 71% des besoins énergétiques de l’Australie méridionale ont été satisfaits par l’énergie solaire installée sur les toits résidentiels et commerciaux. En outre, la demande d’électricité du réseau australien a chuté de 1,4%, soit environ 313 MW, cette année, 70% de cette baisse étant attribuable à une demande croissante de panneaux solaires sur les toits. En cette période d’incertitude, les ménages recherchent de plus en plus la sécurité et l’autonomie énergétiques.

22,4 GW attendus en Europe en 2021

À l’avenir, cette tendance devrait se poursuivre avec une prévision de croissance de 23% pour le marché solaire de l’UE en 2021 et des installations atteignant 22,4 GW. Cela représenterait un record absolu pour l’UE, battant le record de 21,3 GW de 2011, quand de généreux tarifs de rachat ont massivement dopé le secteur. Au cours des quatre prochaines années, l’UE connaîtra une croissance à deux chiffres et le secteur devrait atteindre l’échelle du térawatt dans le monde d’ici 2022.

Pour tirer le meilleur parti de cette opportunité en or, le taux de déploiement de l’énergie solaire doit augmenter de manière exponentielle, avec des applications innovantes telles que le solaire flottant, le photovoltaïque agricole et le photovoltaïque intégré au bâtiment montrant un potentiel significatif pour stimuler la demande et la croissance. L’heure n’est pas à la complaisance, mais à l’action pour assurer une reprise verte après la pandémie et une transition mondiale juste vers un avenir décarboné et renouvelable.