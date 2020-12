Acquisition stratÃ©gique de KdiSolar par le Groupe FIMAVI

Établi en Auvergne depuis 2000, le Groupe Fimavi, animé par la famille Vigouroux, est actif depuis 20 ans dans l’habillage métallique du bâtiment (Groupe Bacacier-Ateliers 3S). Avec l’acquisition de KdiSolar, le groupe auvergnat démarre une première étape de diversification dans les énergies renouvelables et l’économie décarbonée !

Le Groupe FIMAVI arrive sur le marché du renouvelable avec l’acquisition de KdiSolar. FIMAVI tombe à point nommé pour accompagner l’entreprise dans ses phases de croissance, puisque le marché du photovoltaïque en croissance continue devrait voir son volume d’activité tripler d’ici 2025. Jean-Charles Drouvin, Directeur Général KdiSolar s’exprime : « KdiSolar rentre dans un nouveau cycle de croissance interne et externe. Pour accompagner le boom du marché à venir, tout prend forme avec l’arrivée du Groupe FIMAVI. Bienvenue dans l’aventure KdiSolar 2.0 ».

Leader français sur son marché, l’activité de KdiSolar/Systosolar repose sur le service d’ingénierie et de distribution des ensembles nécessaires à la constitution d’une centrale solaire photovoltaïque. Installée à Nantes, depuis sa création en 2009, l’entreprise KdiSolar est basée sur une culture d’entreprise forte, dont les fondations reposent sur un relationnel client et fournisseur de qualité reconnu de tous. Son agilité, sa pertinence dans les services associés, son stock et la performance globale de ses équipes vont lui permettre de maintenir sa première position sur son marché. Jean-Christophe Vigouroux, Président du Groupe Fimavi, s’exprime : « Très heureux de poursuivre l’aventure KdiSolar et d’accompagner cette belle équipe et ses managers si engagés ».

Encadré

A propos de KdiSolar ?

Créée en 2009, l’entreprise accompagne les professionnels du photovoltaïque sur l’ensemble du territoire français grâce à 7 technico-commerciaux en région. La société dépasse les 80 millions d’euros d’activité avec 25 personnes en 2020. Une base logistique primaire, près de Nantes, de 7000 m² vient irriguer un premier maillage de plusieurs stocks déportés en région.