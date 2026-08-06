Ã‰clipse solaire : quel impact sur la production photovoltaÃ¯que en France et en Europe ?

Le 12Â aoÃ»t prochain, en dÃ©but de soirÃ©e, une partie de lâ€™Europe sera traversÃ©e par une Ã©clipse solaire. Un spectacle dont profitera la France, oÃ¹ le soleil sera occultÃ© jusquâ€™Ã Â 99Â %. Un phÃ©nomÃ¨ne aussi rare que fascinant, suivi de trÃ¨s prÃ¨s par les Ã©quipes de RTE au sein du dispatching Ã©lectrique national. En causeÂ : les variations de la production photovoltaÃ¯queÂ qui seront assez limitÃ©es aux heures vespÃ©rales de lâ€™Ã©clipse !

Certains sâ€™en souviennent peut-ÃªtreÂ : en 1999, Ã midi, le nord de la France Ã©tait plongÃ© dans le noir. Vingt-sept ans plus tard, câ€™est le nord de lâ€™Espagne qui verra le soleil entiÃ¨rement cachÃ© par la lune. DerriÃ¨re ce phÃ©nomÃ¨ne naturel se cache un vÃ©ritable dÃ©fi pour le systÃ¨me Ã©lectrique. En quelques dizaines de minutes, la baisse puis le retour de l’ensoleillement entraÃ®neront des variations rapides de la production photovoltaÃ¯que. Un Ã©quilibre qu’il faut anticiper avec prÃ©cision afin de garantir, Ã chaque instant, la sÃ©curitÃ© d’alimentation des FranÃ§ais.

EnÂ 1999, RTE nâ€™existait pas et le photovoltaÃ¯que nâ€™en Ã©tait quâ€™Ã ses balbutiements, avec 1Â GW de puissance installÃ© dans le monde. Les premiÃ¨res donnÃ©es qui nous permettent dâ€™estimer lâ€™impact dâ€™une Ã©clipse solaire totale en Europe remontent Ã Â 2014. Lâ€™Ã©clipse partielle du 20Â marsÂ 2015 avait entraÃ®nÃ© en France une baisse d’environ 2Â 000Â MW de production photovoltaÃ¯que, tandis que l’Europe enregistrait une diminution de prÃ¨s de 35Â GW. GrÃ¢ce Ã une prÃ©paration minutieuse et Ã une coordination des gestionnaires de rÃ©seau Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne via le RÃ©seau europÃ©en des gestionnaires de rÃ©seau(x) de transport d’Ã©lectricitÃ© (ENTSO-E), le systÃ¨me avait Ã©tÃ© pilotÃ© sans difficultÃ© en temps rÃ©el.

L’Ã©clipse partielle deÂ 2021 a confirmÃ© les mÃ©thodes mises en place, avec un impact plus limitÃ© d’environ 550Â MW en France. Lors de la derniÃ¨re Ã©clipse solaire vÃ©cue en France, lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, la mobilisation des Ã©quipes et les dispositifs d’anticipation ont une nouvelle fois permis d’assurer la continuitÃ© de l’exploitation. Chaque Ã©vÃ©nement a ainsi permis d’affiner les mÃ©thodes de prÃ©vision et les dispositifs de conduite utilisÃ©s aujourd’hui.

Cette annÃ©e, les prÃ©visions rÃ©alisÃ©es parÂ RTE montrent qu’en cas de ciel dÃ©gagÃ©, la production photovoltaÃ¯que franÃ§aise pourrait diminuer d’environÂ 1Â 800Â MW, et la production europÃ©enne de prÃ¨s de 9Â 700Â MW au plus fort de l’Ã©clipse, entre 19h30 et 21h30. Des estimations en deÃ§Ã des baisses deÂ 2015 et 2025, Ã un horaire favorable qui prÃ©cÃ¨de la tombÃ©e de la nuit.

Ce phÃ©nomÃ¨ne trÃ¨s attendu rappelle que le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables conduit les Ã©quipes dâ€™exploitation Ã intÃ©grer de nouveaux paramÃ¨tres dans la conduite du systÃ¨me Ã©lectrique, Ã lâ€™heure oÃ¹ la capacitÃ© solaire installÃ©e en France a dÃ©passÃ© les 30Â GW. Une illustration concrÃ¨te de l’anticipation, de la coordination europÃ©enne et de l’expertise mobilisÃ©es chaque jour pour assurer l’Ã©quilibre du rÃ©seau.