Le SmartEMS de Sirea pilote les climatisations au fil de la production photovoltaïque

Chaque été, par les fortes chaleurs récurrentes, les entreprises équipées de climatisations doivent faire face à des dépenses énergétiques en progression constante. Malgré leur mode de fonctionnement “économique”, les climatisations amènent inévitablement un gaspillage d’énergie dès lors que leur gestion est réalisée manuellement. Sirea a la solution et elle est solaire ! Pour preuve.

Toute entreprise disposant d’une installation photovoltaïque peut facilement tirer son épingle du jeu en réduisant significativement les coûts liés à l’usage des équipements thermiques. En effet, les jours de fort ensoleillement, il fait plus chaud, ce qui incite les usagers à “allumer la clim”. Heureusement, plus l’ensoleillement est grand, et plus les panneaux photovoltaïques peuvent fournir de l’énergie pour alimenter ces climatisations. Il devient alors intéressant de solliciter ces équipements de manière proportionnelle à la production solaire. Ainsi, l’énergie requise pour alimenter les climatisations n’est plus fournie par le réseau électrique mais directement grâce au soleil, tout en garantissant le confort des usagers et en évitant le gaspillage.

“SmartEMS”, l’association intelligente du PV à la gestion automatisée des climatisations

C’est dans cette optique que le gestionnaire intelligent de Sirea baptisé “SmartEMS”, devient un redoutable outil d’optimisation de l’efficience énergétique. Il pilote les climatisations en jouant sur l’inertie du bâtiment et la production d’énergie fournie par le photovoltaïque. De plus, sa compatibilité avec la plupart des constructeurs du marché (Daikin, Samsung, Toshiba, LG, Mitsubishi, Panasonic ou encore Midea) fait du SmartEMS un dispositif facile à déployer, sans remplacement de matériel. En effet, le gestionnaire intelligent, pas plus grand qu’une tablette tactile, dialogue avec les passerelles WiFi, qui communiquent ensuite en infrarouge avec les climatisations. Toute l’intelligence réside alors dans le SmartEMS, grâce à un algorithme dédié à cet usage, mais qui peut parfaitement être re-paramétré selon des besoins spécifiques. “Parmi les nombreuses possibilités de pilotage, l’association du photovoltaïque à la gestion automatisée des climatisations est une opportunité à saisir pour de nombreuses entreprises souhaitant entamer ou poursuivre leur transition énergétique” déclare Bruno Bouteille, dirigeant de Sirea.

Sirea profite de sa propre technologie

Et Bruno Bouteille de parler en connaissance de cause. Après plusieurs déploiements pour le compte de grands groupes depuis maintenant trois ans, Sirea s’est elle-même équipée au mois de juin de ce système à son siège social à Castres (Tarn, Occitanie), avec 21 kWc de panneaux photovoltaïques et neuf climatisations. De quoi casser l’adage du cordonnier mal chaussé ! D’autres déploiements devraient voir le jour d’ici la fin de l’année, essentiellement dans les régions d’outre-mer (La Réunion), où les équipements thermiques représentent une forte part de la consommation d’énergie.