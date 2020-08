Australie-ASEAN Power Link : le Desertec entre OcÃ©anie et Asie qui va faire de lâ€™Australie la plus grande puissance solaire du monde

Le succès du projet de liaison électrique entre l’Australie et l’ASEAN est crucial pour faire de l’Australie une superpuissance de l’énergie solaire. L’Australie-ASEAN Power Link, ou l’Australie-Singapour Power Link, est un projet d’infrastructure électrique qui devrait inclure la plus grande centrale solaire du monde, la plus grande batterie du monde et le plus long câble électrique sous-marin du monde. Un projet renouvelable XXL…

L’Australie a accordé le statut de «projet majeur» à la liaison électrique australienne-ASEAN (AAPL) proposée par Sun Cable, qui pourrait faire de l’Australie le premier exportateur de production d’énergie solaire photovoltaïque au monde. L’entreprise projette un câble de transmission de courant continu haute tension (HVDC) de 4 500 km, reliant une installation de stockage solaire de 10 GW et de 30 GWh près de Darwin, en Australie, à Singapour. La liaison électrique permettra à l’Australie de gérer l’intermittence de l’énergie solaire dans le réseau et aidera Singapour à améliorer la part des énergies renouvelables dans le mix de production de seulement 4,0% actuellement à environ 20% d’ici 2027, selon GlobalData, une des principales données.

Ankit Mathur, Practice Head of Power chez GlobalData, commente: «L’atlas solaire mondial montre que la région de l’Asie du Sud-Est présente un faible rendement spécifique compris entre environ 1300-1400 kWh / kWc, tandis que les endroits les plus ensoleillés d’Australie ont un rendement spécifique de plus de 1700 kWh / kWc. L’Australie dispose donc des ingrédients qui pourraient en faire l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’énergie solaire au monde. Cette entreprise, conforme à l’approche nationale d’exportation d’énergies renouvelables, constituerait une nouvelle étape importante de la symbiose énergétique dans les pays du corridor Asie-Pacifique (APAC) et Océanie. »

GlobalData estime que l’Australie connaîtra une croissance exponentielle de la capacité solaire photovoltaïque d’ici la fin de 2030 avec un TCAC (Taux de croissance annuel composé) impressionnant de 11,3% et plus que triplant la capacité solaire photovoltaïque de 13 GW à 40 GW. D’ici la fin de 2027, Sun Cable prévoit que l’AAPL exportera environ 2 milliards de dollars australiens (1,44 milliard de dollars américains) d’énergie solaire par an vers Singapour, connectant l’Australie au réseau électrique de l’ASEAN.

Mathur conclut: «En plus de présenter la puissance solaire photovoltaïque de l’Australie au monde et de fortifier son segment de stockage d’énergie, le projet devrait créer d’importantes opportunités d’emploi. Pendant la construction proprement dite, le projet devrait créer 1 500 emplois dans le secteur de la construction. «Une idée comparative était en phase de développement, initialement sous la forme de l’Asian Renewable Energy Hub. Il était initialement prévu de construire un câble sous-marin pour approvisionner l’Indonésie en énergie verte produite dans des parcs solaires et éoliens de 15 GW situés à Pilbara, en Australie. Cependant, en raison des dépassements de coûts, l’idée n’a pas été poursuivie. Le projet AAPL est également assombri par des défis techniques et économiques. Cependant, s’il devient un succès, cela pourrait changer la donne pour le pays océanique et le paysage énergétique de la région.