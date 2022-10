Nomination de Christophe Constant au poste de Directeur Général d’Helexia France

Directeur des Opérations d’Helexia depuis janvier 2022, Christophe Constant est nommé Directeur Général d’Helexia France à compter du 1er octobre 2022.

Pour mener à bien sa mission, Christophe Constant peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures leaders sur leur secteur. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur INSA, Christophe Constant débute sa carrière d’ingénieur dans les énergies chez Areva. Il rejoint ensuite les secteurs de l’aéronautique, du spatial puis du ferroviaire. Au travers de ses 10 années d’activités au sein d’Alstom, Christophe Constant a occupé différents postes stratégiques à l’international, lui permettant aujourd’hui d’avoir une vision globale, orientée business et performance opérationnelle. En complément de cette expertise, Christophe Constant a également embrassé une carrière d’entrepreneur lui assurant une bonne compréhension des enjeux des entreprises.

Début 2022, Christophe Constant intègre Helexia, acteur majeur de la transition énergétique et carbone des entreprises et des collectivités, en tant que Directeur des Opérations, afin de s’engager dans un secteur qui a du sens et dont les enjeux évoluent et s’intensifient chaque jour. Grâce à l’approche à 360° d’Helexia et à la diversité de ses clients, le challenge est passionnant. Désormais Directeur Général d’Helexia France, Christophe Constant souhaite, plus que jamais, relier les différentes expertises acquises au cours de sa carrière. L’objectif étant de coupler l’exigence des industries de pointe à l’agilité des retailers qu’il a accompagnés pendant son parcours entrepreneurial en vue de créer un modèle opérationnel performant capable de répondre aux besoins du secteur.

Christophe Constant prend le poste de directeur général au sein d’un groupe en plein développement et une activité en croissance exponentielle. ”La croissance est importante, mais ne se fait surtout pas au détriment de la qualité des services que nous offrons à nos clients, ni de nos équipes qui participent à la réussite d’Helexia” confie ainsi le nouveau Directeur Général d’Helexia France. Et Benjamin Simonis, Directeur Général du groupe Helexia de conclure : ”Je me réjouis de la prise de poste de Christophe Constant en tant que Directeur Général France à la suite de Benoit Pype, et lui souhaite tout le succès possible. Christophe mettra sa grande expertise industrielle au service de la croissance d’Helexia France qui accompagne les entreprises dans leur projet de transition énergétique”.