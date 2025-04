Corsica Sole transforme des friches industrielles en centrales solaires avec le soutien de la banque SG

Le financement, obtenu auprès de la banque SG, permettra au producteur français indépendant d’énergie renouvelable Corsica Sole de construire deux centrales d’énergie solaire d’une puissance cumulée de 18 MWc. Ces projets entreront en service à l’été 2025 et généreront plus de 21 GWh d’électricité bas carbone par an. Avec le photovoltaïque, la friche, c’est chic !

Corsica Sole vient de finaliser dle financement de deux nouvelles centrales photovoltaïques situées à Pithiviers (Loiret) et Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle). Ces projets, développés sur d’anciennes friches industrielles, illustrent l’engagement de Corsica Sole pour la réhabilitation des sites et la transition énergétique des territoires.

18 MWc de puissance installée pour 21 GWh d’énergie renouvelable par an

Les deux centrales solaires, dont la mise en service est prévue cet été, produiront 21 GWh d’électricité verte chaque année, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 12 000 personnes avec chauffage. Ce projet contribuera ainsi à la réduction des émissions de CO₂, évitant ainsi l’émission de 6 488 tonnes de CO₂ par an environ. Le financement a été arrangé par la banque SG, avec le conseil financier de Monte Cristo Advisory, dans la continuité d’une précédente collaboration fructueuse entre ces partenaires. “Nous sommes fiers de concrétiser cette nouvelle opération de financement aux côtés de partenaires de confiance, permettant la réhabilitation de sites industriels et la production d’une énergie bas carbone et locale. Avec ces nouvelles centrales, nous poursuivons notre engagement pour un mix énergétique plus durable, au bénéfice des territoires et de la souveraineté énergétique française.” souligne Eliot Marvie, chargé de financements structurés Corsica Sole.

Corsica Sole poursuit son développement aux côtés de partenaires engagés

La dette senior a été intégralement souscrite par SG qui est intervenue en qualité d’Arrangeur, d’Agent, d’Agent des Sûretés de Prêteur et de Banque de Couverture de l’opération. “SG est heureuse de renouveler son accompagnement auprès de Corsica Sole dans le financement de projets ambitieux qui contribuent à la transition énergétique. Cet accompagnement illustre notre volonté d’apporter des solutions financières innovantes et responsables pour le développement des énergies renouvelables en France.” précise Maud Le Herissier, Directrice adjointe Financements de Projets EnR, au sein des équipes Corporate Finance du réseau SG. Et Arnaud Bardy, Fondateur de Monte Cristo Advisory, de conclure : “Nous sommes ravis d’avoir accompagné Corsica Sole dans la structuration de cette opération, qui démontre la capacité d’innovation financière au service de la transition énergétique. Cette collaboration s’inscrit pleinement dans notre engagement à concevoir des montages financiers adaptés aux défis de la décarbonation.”