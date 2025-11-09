Le Sigeif lance une boucle en autoconsommation collective Ã  Maisons-Alfort

Le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et lâ€™Ã©lectricitÃ© en ÃŽle-de-France) franchit une nouvelle Ã©tape dans son engagement en faveur du dÃ©veloppement photovoltaÃ¯que. Le 4 novembre dernier, le syndicat a mis en service une installation en autoconsommation collective sur la ville de Maisons-Alfort (94). Une premiÃ¨re initiative appelÃ©e Ã se reproduire au bÃ©nÃ©fice dâ€™autres collectivitÃ©sÂ !

Un peu de mathÃ©matique. Le dispositif dâ€™autoconsommation collective du Sigeif de Maisons-Alfort est une histoire de chiffres, symboles de la pluralitÃ© du projetÂ : deux unitÃ©s solaires pour neuf bÃ¢timents publics alimentÃ©s en Ã©nergie verte. Â 300 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an Â ImplantÃ©es sur les toitures des Ã©coles Victor Hugo et Paul Bert, les deux centrales solaires produisent dÃ©sormais de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte directement consommÃ©e par neuf sites publics de la commune : le thÃ©Ã¢tre Claude Debussy, quatre Ã©quipements sportifs : le centre aquatique, le complexe Georges Pompidou, le Palais des Sports, le Stade Cubizolles, trois groupes scolaires : Charles PÃ©guy, Les PlanÃ¨tes, Saint-ExupÃ©ry, et enfin la cuisine centrale. Deux nouvelles installations solaires verront le jour prochainement : lâ€™une sur lâ€™Ã©cole Ã‰douard Herriot et lâ€™autre sur le gymnase Saint-ExupÃ©ry (Ã lâ€™Ã©tÃ© prochain). Une fois ces quatre unitÃ©s en fonctionnement, elles fourniront 300 MWh chaque annÃ©e dâ€™Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e. Â Un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique vertueux et reproductible Â Lâ€™autoconsommation collective permet de partager localement une production renouvelable entre plusieurs consommateurs, tout en rÃ©duisant la dÃ©pendance aux fluctuations du marchÃ© de lâ€™Ã©nergie. Le Sigeif ne sâ€™arrÃªte pas lÃ : trois autres projets en toiture verront le jour dâ€™ici six mois Ã Chaville (92) et une installation sur ombriÃ¨re de parking dâ€™une production annuelle significative de 500 kWc Ã Roissy-en-France (95). Ces initiatives confirment le rÃ´le moteur du Sigeif dans la diffusion de solutions Ã©nergÃ©tiques locales, durables et mutualisÃ©es. Â Un prix de lâ€™Ã©nergie stable sur 20 ans Â Pour les communes, ce modÃ¨le prÃ©sente un atout dÃ©cisif : le coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ© est garanti, fixe et non rÃ©visable sur 20 ans. Il intÃ¨gre lâ€™investissement initial, lâ€™exploitation, la maintenance, les assurances, les taxes, les frais divers et le remboursement des emprunts. Cette visibilitÃ© financiÃ¨re permet de garantir une assurance dâ€™approvisionnement pour les collectivitÃ©s et contribue Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Â Une coopÃ©ration efficace entre les acteurs du projet Â La Ville met ses toitures Ã disposition du Sigeif qui finance le projet. Le Syndicat et son association Sigeif Ã‰nergie Soleil, qui agit en tant que Personne Morale Organisatrice (PMO) de lâ€™autoconsommation collective, coordonnent lâ€™ensemble des parties prenantes et gÃ¨rent la rÃ©partition de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite localement entre les consommateurs participants. Le dispositif repose aussi sur la contribution dâ€™Enedis, gestionnaire du rÃ©seau public de distribution, garant de la collecte et de la fiabilitÃ© des donnÃ©es de comptage nÃ©cessaires au suivi de lâ€™autoconsommation collective. Â« Le rÃ´le moteur du Sigeif dans le dÃ©veloppement de lâ€™autoconsommation collective illustre une nouvelle fois son engagement pour une production locale et durable dâ€™Ã©nergie au service de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, des collectivitÃ©s et de leurs habitants Â», souligne Jean-Jacques Guillet, PrÃ©sident du Sigeif.