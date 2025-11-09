COP30 : le Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement finance le solaire face au changement climatique

En route pour la 30áµ‰ ConfÃ©rence des Nations Unies sur le Climat (COP30) : le Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement pilote plusieurs instruments financiers pour soutenir les pays africains face au changement climatique. Les prioritÃ©s de cette COP : accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique via notamment lâ€™Ã©nergie solaire, garantir une transition juste pour les pays les plus vulnÃ©rables et, surtout, mobiliser des financements massifs vers les Ã©conomies en dÃ©veloppementÂ !

Parmi les dix pays les plus affectÃ©s par le changement climatique dans le monde, neuf sont africainsÂ : sÃ©cheresses, cyclones et inondations compromettent les productions agricoles et exposent les populations Ã lâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire et aux migrations climatiques. Ces facteurs exercent une pression sur des secteurs essentiels au dÃ©veloppement du continent, entraÃ®nant une importante rÃ©allocation des dÃ©penses publiques. MalgrÃ© des ressources insuffisantes, lâ€™Afrique tente de sâ€™adapter aux effets du changement climatique. Le continent perd entre 7 et 15 % de son produit intÃ©rieur brut en raison du dÃ©rÃ¨glement climatique mais reÃ§oit seulement moins de 3 % des financements climatiques mondiaux.Â Compte tenu de lâ€™urgence de la crise climatique, surtout pour les pays les plus vulnÃ©rables, le Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement, premiÃ¨re institution de financement du dÃ©veloppement en Afrique est fortement engagÃ©e aux cÃ´tÃ©s des pays africains pour renforcer leur rÃ©silience et soutenir leur transition vers un modÃ¨le Ã©conomique bas carbone. Ã€ travers plusieurs initiatives et instruments de financement climatique, il aide les pays africains Ã accÃ©der Ã des ressources directes et flexibles afin de mettre en Å“uvre leurs engagements climatiques dans le cadre de lâ€™Accord de Paris, y compris les Contributions dÃ©terminÃ©es au niveau national (CDN) et les Plans nationaux dâ€™adaptation (PNA).

La Banque africaine de dÃ©veloppement innove en matiÃ¨re de financement

Alors que BelÃ©m, mÃ©tropole brÃ©silienne de la forÃªt amazonienne, accueille, du 10 au 21 novembre 2025, la 30áµ‰ ConfÃ©rence des Nations unies sur le climat (COP30), ce rendez-vous planÃ©taire sâ€™avÃ¨re dÃ©cisif pour la suite de lâ€™Accord de Paris, dix aprÃ¨s lâ€™engagement de contenir le rÃ©chauffement global sous le seuil critique de 1,5 Â°C. Entre 50 000 et 60 000 dÃ©lÃ©guÃ©s â€” chefs dâ€™Ã‰tat, ministres, experts, acteurs financiers, secteur privÃ©, sociÃ©tÃ© civile, communautÃ©s autochtones â€” sont attendus dans la capitale de lâ€™Ã‰tat du ParÃ¡ pour tenter de relancer une dynamique climatique mondiale. Les prioritÃ©s de cette COP : accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique, garantir une transition juste pour les pays les plus vulnÃ©rables et, surtout, mobiliser des financements massifs vers les Ã©conomies en dÃ©veloppement. Un des plus anciens mÃ©canismes toujours opÃ©rationnels de financement climatique, mis en place au sein du Groupe de la Banque, sont le Fonds dâ€™investissement climatique (FIC). En sa qualitÃ© dâ€™entitÃ© de mise en Å“uvre du FIC, la Banque africaine de dÃ©veloppement a soutenu la conception de 47Â plans d’investissement dans 28Â pays africains et approuvÃ© 45 projets. CrÃ©Ã© en 2008, ce fonds est dotÃ© dâ€™une enveloppe de 12,5Â milliards de dollars pour des financements supÃ©rieurs Ã un milliard de dollars amÃ©ricains. En tirant parti des ressources du Fonds, la Banque a aussi mobilisÃ© 2,42 milliards de dollars supplÃ©mentaires de cofinancement.

Une centrale solaire de 32 MW en Zambie

Ces financements ont permis aux pays africains Ã revenu faible ou intermÃ©diaire dâ€™accÃ©lÃ©rer leur adaptation climatique grÃ¢ce Ã des programmes dans les technologies propres, l’accÃ¨s Ã l’Ã©nergie propre, la rÃ©silience climatique et les forÃªts durables. Mis en place en 2011, leÂ Fonds pour l’Ã©nergie durable en AfriqueÂ (SEFA, acronyme anglais) est Ã©galement une facilitÃ© essentielle dans le dÃ©veloppement d’initiatives de financement mixte de l’Ã©nergie propre sous lâ€™Ã©gide de la Banque africaine de dÃ©veloppement. Il propose des financements catalytiques pour dÃ©bloquer les investissements du secteur privÃ© dans les Ã©nergies renouvelables et l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Le SEFA offre Ã©galement une assistance technique et des instruments financiers concessionnels pour Ã©liminer les obstacles au marchÃ©, constituer un portefeuille de projets plus solide et amÃ©liorer le profil risque-rendement des investissements individuels. Les interventions soutenues par le Fonds s’articulent autour de trois prioritÃ©s stratÃ©giquesÂ : la production de base dâ€™Ã©nergie verte, les mini-rÃ©seaux verts et lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Parmi les plus de 100 projets soutenus par SEFA depuis sa crÃ©ation, figure le projet solaire Ilute de 32â€¯MW en Zambie.Â En juin 2025, le fonds sâ€™est engagÃ© Ã contribuer au projet Ã hauteur de huitâ€¯millions de dollars Ã un financement total de 26,5â€¯millions de dollars, dÃ©montrant ainsi son engagement en faveur de solutions innovantes pour avancer la transition Ã©nergÃ©tique en Afrique. Ce projet, pilotÃ© par un producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© (IPP) situÃ© dans lâ€™ouest de la Zambie, fournira de lâ€™Ã©lectricitÃ© via le Southern African Power Pool (SAPP) dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© basÃ© sur le marchÃ© avec le nÃ©gociant rÃ©gional en Ã©lectricitÃ© GreenCo Power Services Ltd. Le projet servira de modÃ¨le Ã dâ€™autres pays africains cherchant Ã attirer des capitaux privÃ©s et Ã promouvoir lâ€™intÃ©gration Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale.

