163,1 GW en 2035 selon GlobalData : entre cafÃ©domancie et expertise Ã©tayÃ©e

La France accÃ©lÃ¨re sa transition vers les Ã©nergies propres, soutenue par l’expansion du dÃ©ploiement de l’Ã©olien et du solaire, la modernisation de l’hydroÃ©lectricitÃ© et un fort soutien politique du gouvernement. La capacitÃ© cumulÃ©e d’Ã©nergie renouvelable du pays devrait atteindre 163,1 GW d’ici 2035, contre 59,1 GW en 2024, enregistrant un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) de 9,7 % au cours de la pÃ©riode 2024-35. GlobalData lit dans le marc de cafÃ© le devenir dâ€™une trajectoire Ã©nergÃ©tique trÃ¨s dÃ©pendante des futures Ã©chÃ©ances Ã©lectoralesâ€¦Â Â

Le dernier rapport de GlobalData, intitulÃ© Â« Tendances du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© en France et analyse par capacitÃ©, production, transmission, distribution, rÃ©glementation, acteurs clÃ©s et prÃ©visions Ã lâ€™horizon 2035 Â», rÃ©vÃ¨le que l’Ã©olien et le solaire resteront les principaux moteurs de croissance du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables dans le pays. La capacitÃ© Ã©olienne terrestre devrait passer de 22,9 GW en 2024 Ã 36 GW d’ici 2035, tandis que l’Ã©olien offshore augmentera rapidement, passant de 1,5 GW Ã 10,7 GW, grÃ¢ce Ã des projets de grande envergure en Normandie et en Bretagne, soutenus par des enchÃ¨res Contracts for Difference (CfD) et la stratÃ©gie d’accÃ©lÃ©ration offshore du gouvernement.

L’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que est Ã©galement appelÃ©e Ã connaÃ®tre une forte expansion, passant de 30,5 GW en 2024 Ã 111,2 GW d’ici 2035, grÃ¢ce Ã des programmes sur les toits, des projets agrivoltaÃ¯ques et des initiatives Ã©nergÃ©tiques rÃ©gionales communautaires. La bioÃ©lectricitÃ© et la petite hydroÃ©lectricitÃ© continueront de contribuer Ã la diversification des Ã©nergies renouvelables, appuyÃ©e par la StratÃ©gie hydroÃ©lectrique nationale, qui favorise la modernisation et l’amÃ©lioration de la flexibilitÃ© des installations existantes.

Mohammed Ziauddin, Power Analyst chez GlobalData, commente : Â« Alors que l’Ã©nergie nuclÃ©aire continue d’Ãªtre la pierre angulaire du systÃ¨me Ã©lectrique bas carbone franÃ§ais, la croissance de la capacitÃ© au cours de la pÃ©riode de prÃ©vision reste limitÃ©e, passant de 61,4 GW en 2024 Ã 63 GW en 2035. Le programme Grand CarÃ©nage visant Ã prolonger la durÃ©e de vie des rÃ©acteurs, ainsi que les plans pour six nouveaux rÃ©acteurs EPR2, garantiront la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã long terme tout en dÃ©veloppant les Ã©nergies renouvelablesÂ Â».

La mise Ã jour du Plan national Ã©nergie-climat (PNEC 2024) et du Plan pluriannuel de l’Ã©nergie (PPE) fournit un cadre clair pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des Ã©nergies propres. Des mesures politiques telles que le passage des tarifs de rachat aux CFD, la stratÃ©gie nationale pour l’hydrogÃ¨ne soutenue par un financement de 7 milliards d’euros (8,3 milliards de dollars) et les mises Ã niveau du rÃ©seau menÃ©es par RTE renforcent la confiance des investisseurs et la flexibilitÃ© du systÃ¨me.

Cependant, le secteur de l’Ã©lectricitÃ© du pays continue de faire face Ã des dÃ©fis structurels, notamment des retards dans l’obtention des permis, une opposition locale Ã l’Ã©olien terrestre et des goulets d’Ã©tranglement dans les rÃ©gions riches en Ã©nergies renouvelables comme l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Les niveaux de rÃ©duction ont augmentÃ©, reflÃ©tant la nÃ©cessitÃ© d’accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des infrastructures et de renforcer la coordination entre l’expansion du rÃ©seau et le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables.

Â« La capacitÃ© renouvelable croissante de la France, soutenue par un fort alignement politique, l’expansion de l’Ã©olien offshore et la modernisation du rÃ©seau, marque une Ã©tape clÃ© dans le renforcement de sa rÃ©silience Ã©nergÃ©tique et de sa trajectoire bas carbone. Avec la stabilitÃ© nuclÃ©aire complÃ©tÃ©e par une croissance rapide des Ã©nergies renouvelables, le pays est bien placÃ© pour maintenir la fiabilitÃ© du systÃ¨me et poursuivre ses progrÃ¨s vers un avenir Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©Â Â» poursuit Mohammed Ziauddin. Lâ€™optimisme est de rigueur chez GlobalData. Cependant, au vu de la situation politique du pays, le conditionnel est de mise, notamment sur lâ€™alignement politique, face Ã ces prÃ©visions. Tant il est vrai que le dÃ©veloppement des EnR est avant tout une question de volontÃ©â€¦politiqueÂ ! Â Â Â Â