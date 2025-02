Le SICECO, territoire dâ€™Ã©nergie CÃ´te-dâ€™Or inquiet pour la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que

L’intention du gouvernement de réduire ses aides publiques à destination de l’installation de panneaux photovoltaïques et notamment le tarif d’achat pour les productions inférieures à 500 kW continue de faire des vagues. Le SICECO, SICECO, syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or, s’en émeut !

« Cette décision risque de mettre en péril un très grand nombre de projets de centrales photovoltaïques en Côte-d’Or et dans toute la France. La filière est en danger ! » lance le communiqué du syndicat. La filière photovoltaïque est l’un des secteurs les plus dynamiques de la Transition Énergétique. En France, en 2023, elle représentait 25 000 emplois directs pour 12 milliards d’euros d’activité. Dans un contexte de tension sur les tarifs de l’énergie, le photovoltaïque en toiture permet également l’autoconsommation ou la production d’électricité. Il permet aussi de répondre aux obligations de solarisation des toits et des parkings grâce aux ombrières. Il constitue également le choix le plus souvent retenu par les communes qui ont déclaré des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAER).

Des projets de territoire menacés

La décision de diminuer les tarifs d’achat pour les petites centrales entraine une non-rentabilité pour beaucoup de projets et va engendrer un ralentissement très fort des projets au moment où, justement, l’accélération se profilait. Par exemple, le SICECO met en place un service « études et travaux » pour le compte de ses adhérents, communes et EPCI, afin de mettre en œuvre les centrales répondant à leur volonté de produire ou d’autoconsommer et de respecter les obligations faites par la loi d’accélération des énergies renouvelables. Enfin, la filière photovoltaïque, en plus d’être un outil efficace au service de la Transition Énergétique, reste un écosystème porteur d’emplois et d’investissements locaux.

Des élus mobilisés

Face à ces enjeux, les élus du SICECO restent mobilisés pour défendre le développement du photovoltaïque et de ses multiples bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Ils souhaitent qu’en amont de la décision finale, l’ensemble des acteurs soit consulté afin d’assurer la pérennité des projets en cours ou engagés.

Encadré

Quid de SICECO ?

Constitué en 1947, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant 675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à l’aménagement du territoire, au service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement, il favorise le développement économique et la qualité de vie. Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public, énergie (planification et maitrise de l’énergie et énergies renouvelables), bornes de recharge pour véhicules électriques, cartographie et service d’information géographique, technologie de l’information et de la communication, communications électroniques.