Agrivoltaïsme – TERAPOLIS et CLAAS France signent un partenariat stratégique pour une agriculture durable

TERAPOLIS, société française spécialisée dans les énergies renouvelables, et CLAAS France, l’un des leaders mondiaux du machinisme agricole, annoncent un partenariat stratégique pour répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs qui souhaitent orienter leurs exploitations vers l’agrivoltaïsme. Cette collaboration repose sur une vision commune : développer des solutions qui conjuguent harmonieusement la préservation des activités agricoles et la production d’énergie solaire. Autour de synergies intelligentes !

L’agrivoltaïsme, qui combine production d’énergie solaire et activités agricoles, impose des défis spécifiques aux exploitants, notamment en matière de gestion de l’espace et d’utilisation des machines agricoles dans des environnements restreints. Les structures photovoltaïques, souvent installées en hauteur, nécessitent des équipements adaptés pour permettre aux agriculteurs de travailler sans endommager les cultures ni les installations.

Une synergie entre technologie agricole et énergie verte

C’est dans ce contexte que l’expertise de CLAAS France prend tout son sens. En tant que spécialiste des machines agricoles, l’entreprise propose une gamme de produits diversifiée jusqu’aux AgBots autonomes conçus et produits par AgXeed, une entreprise innovante dont CLAAS est actionnaire. Ces tracteurs autonomes de petites largeurs peuvent se déplacer dans des environnements contraints tout en exécutant des tâches spécifiques afin de préserver l’efficacité agricole et la production d’énergie solaire. “L’innovation est au cœur de notre mission chez CLAAS France. En nous associant à TERAPOLIS, nous mettons notre expertise au service d’une agriculture respectueuse de l’environnement, tout en améliorant la productivité et la rentabilité des agriculteurs. Nos tracteurs autonomes de petites largeurs, parfaitement adaptés à l’agrivoltaïsme, illustrent concrètement la synergie entre nos technologies et les solutions énergétiques de TERAPOLIS, offrant ainsi une solution complète aux enjeux agricoles et environnementaux”, explique Laurent Méron, Directeur des ventes Tracteurs et Outils chez CLAAS France.

Vers une agriculture plus durable

Cette synergie entre technologie agricole et énergies renouvelables réaffirme ainsi l’engagement des deux entreprises en faveur d’une agriculture durable et d’une transition énergétique accessible aux agriculteurs. Fondée en 2022 par Carole Descroix, TERAPOLIS s’est donnée pour mission de contribuer à hauteur de 5 % aux objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables d’ici 2028, conformément à la loi énergie-climat. Pour y parvenir, elle a noué une centaine de partenariats auprès d’exploitants et propriétaires terriens. TERAPOLIS intègre harmonieusement ses installations solaires (agriPV) sur les terres agricoles, en tenant compte des pratiques existantes, en optimisant l’utilisation des ressources disponibles ou encore en respectant les spécificités de chaque territoire. Les propriétaires ou exploitants agricoles peuvent ainsi diversifier leurs sources de revenus en combinant la production agricole à la production d’énergies renouvelables. “Ce partenariat avec CLAAS France nous permettra de décupler notre impact en rendant l’agrivoltaïsme plus accessible aux exploitants agricoles. Nous croyons fermement que l’avenir de l’agriculture réside dans l’hybridation des solutions énergétiques et alimentaires”, conclut Carole Descroix, fondatrice et CEO de TERAPOLIS.