CSTB : la Direction de la Recherche et du Développement devient la Direction de la Recherche et de l’Innovation

Afin de répondre au mieux aux attentes de la filière bâtiment et accompagner efficacement sa transformation, le CSTB fait évoluer son organisation : la Direction de la Recherche et du Développement devient la Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI). Celle-ci aura pour mission de piloter la stratégie de recherche et d’innovation du CSTB pour produire et développer des connaissances et compétences visant à répondre aux besoins des acteurs du secteur. Etienne Crépon, président du CSTB, a nommé Julien Hans, précédemment directeur Energie-Environnement, à sa tête. Stéphanie Derouineau lui succède comme directrice.

Dans un monde en perpétuelle mutation et face aux enjeux environnementaux, sociétaux, énergétiques, numériques… les acteurs publics et privés de la construction et de l’aménagement sont confrontés à des défis considérables à forts contenus scientifiques et techniques. Le CSTB évolue pour répondre au mieux à leurs besoins : les synergies entre la nouvelle DRI et les directions opérationnelles lui permettront de fournir les connaissances, les solutions, les expertises et le soutien nécessaires pour accompagner la transformation du secteur du bâtiment.

« Des bâtiments et des villes face au changement climatique »

Hervé Charrue, jusqu’alors directeur de la Recherche et du Développement et qui, pendant près de 20 ans, a porté la politique scientifique du CSTB, devient Conseiller du Président. La nouvelle direction pilotera la stratégie de recherche pour produire et développer des connaissances et compétences et en mobiliser les résultats afin de répondre aux besoins des acteurs publics et privés du secteur de la construction et de l’aménagement. La Direction de la Recherche et de l’Innovation se structure autour de 4 domaines stratégiques de recherche :

• Une ambition : « des bâtiments et des quartiers pour bien vivre ensemble » ;

• Un impératif : « des bâtiments et des villes face au changement climatique » ;

• Des chantiers : « rénovation, fiabilisation de l’acte de construire, innovation » ;

• Des moyens : « économie circulaire et ressources pour le bâtiment ».

La Direction de la Recherche et de l’Innovation aura pour missions de :

• Définir la stratégie, organiser et superviser la création des connaissances scientifiques et techniques du CSTB afin d’apporter des solutions pertinentes et applicables rapidement aux acteurs concernés ;

• Apporter à l’Etat et à l’ensemble des acteurs avec des missions d’intérêt général les éléments nécessaires à l’élaboration des politiques publiques ;

• Incuber les nouveaux domaines de recherche et d’innovation dans une vision d’intégration transversale en analysant et développant les domaines en émergence.

• Piloter les travaux de prospective.

“ En irriguant toutes nos activités par nos connaissances scientifiques et techniques, la Direction de la Recherche et de l’Innovation vient renforcer notre expertise et notre création de valeur pour nos clients. Face à l’accélération du réchauffement climatique et à ses impacts sur la filière, le CSTB est déterminé à se donner les moyens de répondre aux enjeux des acteurs du bâtiment et de la construction et à être le bras armé de l’État dans la déclinaison de ses politiques publiques. Julien Hans et Stéphanie Derouineau auront un rôle clé dans l’accompagnement du secteur dans ses transitions ” déclare Etienne Crépon,

Président du CSTB. Julien Hans, nouveau Directeur de la Recherche et de l’Innovation du CSTB

Après avoir accompagné les acteurs économiques dans l’innovation et les pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques publiques, Julien Hans dirige désormais la nouvelle Direction de la Recherche et de l’Innovation. Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, titulaire d’une agrégation de Génie Civil et d’un doctorat en mécanique, Julien Hans a rejoint le CSTB en 2003 à la Division Environnement, dont il devient responsable en 2007. Il intègre en 2013 la Direction Energie-Environnement en tant que directeur adjoint, puis en tant que directeur.

Stéphanie Derouineau prend la tête de la Direction Energie-Environnement

Docteure en sciences pour l’ingénieur, spécialisée en thermique et mécanique des fluides, Stéphanie Derouineau a intégré le CSTB en 2007 en tant qu’ingénieure Recherche et Expertise, à la division automatismes et gestion de l’énergie. En 2016, elle prend la tête de la division Performance. En service au sein de la Direction Energie-Environnement, elle en est nommée directrice adjointe, en 2021, aux côtés de Julien Hans. Désormais, en tant que directrice, elle aura pour mission de développer des méthodes et outils pour concevoir, réhabiliter ou gérer des bâtiments et évaluer leurs performances énergétiques et environnementales. L’objectif est ainsi d’accompagner au mieux les politiques publiques et les acteurs de la construction dans la transition environnementale