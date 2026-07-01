Le SER et La Tribune sâ€™associent pour lancer la Â« Grande Tribune prÃ©sidentielle 2027 sur lâ€™Ã©nergie Â»

Ã€ quelques mois de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle de 2027, le SER et La Tribune annoncent un partenariat inÃ©dit dans le cadre du 27Ã¨me Colloque annuel du SER, qui se tiendra le mardi 29 septembre 2026 Ã la CitÃ© des Sciences et de lâ€™Industrie Ã Paris. Point dâ€™orgue de ce partenariat, la Â« Grande Tribune prÃ©sidentielle 2027 sur lâ€™Ã©nergie Â» rÃ©unira les principaux candidats dÃ©clarÃ©s ou pressentis Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle autour des grands enjeux Ã©nergÃ©tiques qui faÃ§onneront la France des prochaines dÃ©cennies.

Ã€ quelques mois du scrutin prÃ©sidentiel, cette initiative a vocation Ã constituer lâ€™un des premiers grands temps de dÃ©bat consacrÃ©s aux enjeux Ã©nergÃ©tiques de la campagne prÃ©sidentielle. Les candidats seront invitÃ©s Ã prÃ©senter leur vision, leurs prioritÃ©s et leurs engagements sur lâ€™un des enjeux les plus structurants du prochain quinquennat : lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la France.

Â« Lâ€™Ã©nergie est au cÅ“ur des dÃ©cisions politiques et Ã©conomiques de demain. Cette Grande Tribune offrira aux acteurs de lâ€™Ã©nergie, comme aux FranÃ§ais, une meilleure comprÃ©hension des orientations portÃ©es par les candidats et marquera un temps fort de la rentrÃ©e Â», dÃ©clare Jules Nyssen, PrÃ©sident du SER.

AnimÃ©e par Bruno Jeudy, directeur de la publication dÃ©lÃ©guÃ© de La Tribune Dimanche et chroniqueur politique sur BFM TV, ainsi que par Juliette Raynal, journaliste spÃ©cialisÃ©e Ã©nergie Ã La Tribune, cette sÃ©quence se tiendra dans le cadre du 27Ã¨me Colloque annuel du SER placÃ© cette annÃ©e sous le thÃ¨me : Â« Construire aujourdâ€™hui le futur de lâ€™Ã©nergie Â».

Â« La campagne prÃ©sidentielle doit permettre dâ€™Ã©clairer les grands choix qui engageront lâ€™avenir du pays. Parmi eux, les questions Ã©nergÃ©tiques occupent une place centrale. Avec cette Grande Tribune prÃ©sidentielle sur lâ€™Ã©nergie, La Tribune et le SER souhaitent contribuer Ã un dÃ©bat ouvert et utile sur lâ€™un des enjeux majeurs du prochain quinquennat Â», dÃ©clare Jean-Christophe Tortora, Directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ© de CMA Media.

Le 27Ã¨me Colloque annuel du SER rÃ©unira prÃ¨s de 1 000 participants issus du monde politique, Ã©conomique, industriel et institutionnel, confirmant sa place parmi les principaux rendez-vous annuels du secteur de lâ€™Ã©nergie.