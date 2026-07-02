Boralex annonce un financement de 1,45 Gâ‚¬ pour doper son portefeuille EnR en France

MenÃ© en collaboration avec son coactionnaire Energy Infrastructure Partners, ce financement couvrant lâ€™ensemble de ses activitÃ©s en France pour soutenir son portefeuille dâ€™actifs et de projets en dÃ©veloppement est le plus important jamais rÃ©alisÃ© par Boralex.

Boralex et Energy Infrastructure Partners (Â« EIP Â»), coactionnaires des activitÃ©s de Boralex en France, dÃ©tenant respectivement des participations de 70 % et 30 %, annoncent la clÃ´ture dâ€™un financement de 1,45 Gâ‚¬ (2,34 G$1).

Â«Â Optimiser lâ€™exÃ©cution de nos projets, tout en demeurant particuliÃ¨rement agiles face aux opportunitÃ©s du marchÃ© en FranceÂ Â»

GrÃ¢ce Ã cette transaction, Boralex passe dâ€™une structure de financement multi-emprunteurs Ã un financement unique couvrant lâ€™ensemble de ses activitÃ©s en France, offrant une flexibilitÃ© accrue pour soutenir la stratÃ©gie de la SociÃ©tÃ©, axÃ©e sur la croissance, lâ€™efficacitÃ© et une diffÃ©renciation Ã long terme. Parmi les plus importants financements par dette pour une plateforme dâ€™Ã©nergie renouvelable en Europe cette annÃ©e, cette transaction renforce la capacitÃ© de Boralex Ã dÃ©ployer efficacement son capital et Ã faire croÃ®tre ses activitÃ©s en France. Â« Cette structure nous confÃ¨re une plus grande flexibilitÃ© commerciale, nous permettant dâ€™adapter nos stratÃ©gies contractuelles et dâ€™optimiser lâ€™exÃ©cution de nos projets, tout en demeurant particuliÃ¨rement agiles face aux opportunitÃ©s du marchÃ© en France. Je tiens Ã souligner lâ€™engagement exceptionnel de nos Ã©quipes et de nos partenaires financiers, dont les efforts ont rendu cette transaction possible Â», a dÃ©clarÃ© Jean-Christophe Dallâ€™Ava, vice-prÃ©sident exÃ©cutif et directeur gÃ©nÃ©ral de Boralex Europe.

Faits saillants du financement

Le financement, qui totalise 1,453 Gâ‚¬ (2,339 G$), inclut :

Un prÃªt Ã terme de 811 Mâ‚¬ (1,31 G$) pour les actifs existants ;

Une facilitÃ© de financement des investissements (CAPEX) de 450 Mâ‚¬ (725 M$) pour financer les projets de dÃ©veloppement dâ€™une durÃ©e de 22 ans ;

Une facilitÃ© de crÃ©dit rotatif de 100 Mâ‚¬ (161 M$) dâ€™une durÃ©e de 7 ans ;

Ainsi que des facilitÃ©s de rÃ©serve pour le service de la dette (DSRF) et de financement de la TVA totalisant 92 Mâ‚¬ (148 M$).

Ce financement innovant repose sur un groupe diversifiÃ© de dix banques, principalement des partenaires de longue date de Boralex et dâ€™EIP, qui ont rÃ©itÃ©rÃ© leur appui. Plusieurs nouveaux partenaires bancaires se sont Ã©galement joints Ã lâ€™opÃ©ration. Â« Ce financement met en place une plateforme flexible, dotÃ©e dâ€™une liquiditÃ© centralisÃ©e, ce qui renforce notre capacitÃ© Ã exÃ©cuter nos projets efficacement, Ã rÃ©duire les risques dâ€™exÃ©cution et Ã soutenir une forte croissance Â», prÃ©cise Philippe Bonin, premier vice-prÃ©sident et chef de la direction financiÃ¨re de Boralex.Â Et Eduardo Sauer, directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Energy Infrastructure Partners de conclureÂ : Â« Depuis notre investissement en 2022, nous sommes convaincus du fort potentiel de la plateforme franÃ§aise de Boralex et avons mis en Å“uvre de faÃ§on constante nos plans de croissance. Ce financement reprÃ©sente une Ã©tape majeure dans cette trajectoire, tÃ©moignant de la qualitÃ© des actifs dont nous disposons aujourdâ€™hui et de leur important potentiel de croissance Â».

Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier Sponsor de Boralex. A&O Shearman a agi en tant que conseiller lÃ©gal pour Boralex.

1 Les montants entre parenthÃ¨ses sont en dollars canadiens, sur la base dâ€™un taux de 1,61 EUR/CAD Ã la clÃ´ture des marchÃ©s du 25 juin 2026.