ENERPLAN : un Webinaire pour mieux apprÃ©hender la chaleur solaire collective

ENERPLAN, syndicat des professionnels de l’énergie solaire en France, dans le cadre de l’action SOCOL menée conjointement avec l’ADEME et GrDF, convie les acteurs français du solaire thermique au Webinaire suivant : « 10 idées reçues sur la chaleur solaire collective ». L’action SOCOL vise à développer la chaleur solaire collective de façon performante et durable. En appui du Fonds Chaleur, elle vise à structurer l’offre filière par la performance et la qualité, et à dynamiser le marché.

Efficacité, localisation, surchauffes, surface occupée, souci de maintenance, mauvaise valorisation, prix, amortissement, durabilité, difficulté autant de préjugés, dont fait l’objet le solaire thermique en France, qui empêchent son bon développement sur le territoire. Pourtant, la technologie existe depuis 40 ans, elle est éprouvée, et s’adapte à quasiment tout type d’installation, du logement individuel aux grands réseaux de chaleur Et, comme l’indique l’étude lancée par ENERPLAN, avec l’ADEME, le GMPV et France Territoire Solaire, elle pourrait générer près de 10 000 emplois d’ici à 2025 !

Pour combattre ces idées reçues, Enerplan propose donc cinq web-conférences. Chaque séance est ouverte au plus grand nombre. Les dates : 27 mars de 14h à 16h ; 28 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h ; 30 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h.

