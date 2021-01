Production Ã©nergÃ©tique locale : une Ã©tude sur les pratiques des intercommunalitÃ©s

Alors que les enjeux de transition écologique, de diversification de l’offre énergétique et de souveraineté de la production sont de plus en plus prégnants, l’AdCF (Assemblée des Communautés de France), en partenariat avec EDF, propose sa nouvelle étude « Production énergétique locale : Opportunités et défis pour les intercommunalités ».

Le développement de la production décentralisée d’énergie, opportune à l’échelle intercommunale, met en lumière la résilience croissante des acteurs locaux, dans un objectif de diversification du mix énergétique et de complémentarité avec les sources de production nationales. Fondée sur les réponses de 132 intercommunalités à son enquête, l’AdCF met en lumière la diversité des projets (éoliens, solaires, géothermiques, de méthanisation…) et des montages juridiques et financiers utilisés. Cette étude offre un panorama des actions des intercommunalités, souvent responsables des plans climat air énergie territoriaux (PCAET), pour la production d’énergie locale. Elle met en lumière les raisons qui les poussent à développer leurs projets, les opportunités à saisir pour les mettre en œuvre, ainsi que les freins et réticences qu’elles peuvent être amenées à rencontrer.

Un état des lieux accompagné de nombreux retours d’expériences

En bref, cette étude est un vivier d’idées pour toutes les intercommunalités souhaitant mettre en place un projet de production d’énergie locale, de plus en plus nombreuses. Agrémentée de très nombreux exemples d’initiatives locales, l’étude comporte aussi des avis d’experts sur des sujets parfois plus techniques comme les sources de financements (Caisse des Dépôts) ou bien l’ingénierie (Association des Ingénieurs Territoriaux de France).

www.adcf.org/articles-production-energetique-locale-opportunites-et-defis-pour-les-intercommunalites-5693