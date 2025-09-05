Le rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais sâ€™apprÃªte pour accueillir toujours plus dâ€™EnR

EDF et la Banque europÃ©enne dâ€™investissement (BEI) annoncent la signature dâ€™un contrat de financement de 500 millions dâ€™euros au service de la modernisation et la rÃ©silience du rÃ©seau public de distribution dâ€™Ã©lectricitÃ© gÃ©rÃ© par Enedis. Une rÃ©ponse au changement climatique et dans le raccordement des Ã©nergies renouvelables dÃ©centralisÃ©esÂ !

Agissant en qualitÃ© dâ€™actionnaire dâ€™Enedis, le service public qui gÃ¨re le rÃ©seau public de distribution dâ€™Ã©lectricitÃ© sur 95 % du territoire franÃ§ais, EDF a conclu avec la Banque europÃ©enne dâ€™Investissement (BEI) un emprunt de 1 milliard dâ€™euros visant Ã soutenir le programme dâ€™investissements dâ€™Enedis, qui a notamment pour objectif le renforcement de la rÃ©silience du rÃ©seau face aux impacts du changement climatique et le raccordement des Ã©nergies renouvelables dÃ©centralisÃ©es. Ce financement de 1 milliard dâ€™euros, pour rÃ©pondre aux besoins de financement dâ€™Enedis pour les annÃ©es 2024-2025 a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en deux phases : un premier prÃªt de 500 millions dâ€™euros en 2024, et un deuxiÃ¨me dâ€™un montant Ã©quivalent signÃ© en juillet 2025. Â« Ce contrat de financement de 1 milliard dâ€™euros accordÃ© par la BEI en deux phases marque une Ã©tape importante. Il permet Ã Enedis de poursuivre sa mission de service public en participant Ã renforcer la rÃ©silience du rÃ©seau face aux impacts du changement climatique et en assurant le raccordement des Ã©nergies renouvelables Â» prÃ©cise Bernard Fontana, PrÃ©sident-Directeur gÃ©nÃ©ral du Groupe EDF.

Â«Â Moderniser le rÃ©seau et le rendre plus rÃ©silient aux impacts du changement climatiqueÂ Â»

La BEI, qui est un partenaire financier de longue date dâ€™EDF, soutient des projets innovants Ã fort potentiel qui contribuent Ã la rÃ©alisation des objectifs de l’Union EuropÃ©enne, au premier rang desquels figurent la politique de lutte contre le rÃ©chauffement climatique et le Pacte vert pour lâ€™Europe. Ce dernier prÃ©voit de rÃ©duire les Ã©missions nettes de gaz Ã effet de serre dâ€™au moins 55 % dâ€™ici Ã 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et de parvenir Ã la neutralitÃ© carbone Ã lâ€™horizon 2050. Une neutralitÃ© carbone qui passe par une Ã©lectrification massive des usages portÃ©e par un rÃ©seau de distribution rÃ©silient, agile et moderne, vÃ©ritable colonne vertÃ©brale de la transition Ã©nergÃ©tique. Le financement de la BEI sâ€™inscrit aussi dans le cadre de REPowerEU, le programme europÃ©en visant Ã rendre lâ€™Union europÃ©enne indÃ©pendante des fournitures Ã©nergÃ©tiques russes Ã travers lâ€™investissement dans les sources dâ€™Ã©nergie renouvelable, lâ€™efficience Ã©nergÃ©tique et les rÃ©seaux. Â« En 2024, 40 % des investissements en Europe pour financer les rÃ©seaux Ã©nergÃ©tiques, les interconnexions et le stockage ont Ã©tÃ© mobilisÃ©s par la BEI. La banque de lâ€™Union europÃ©enne joue ainsi un rÃ´le majeur dans la dÃ©carbonation et la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique du continent. Le financement Ã Enedis sâ€™inscrit tout Ã fait dans cette dynamique. Nous sommes donc heureux de continuer Ã soutenir EDF avec ce financement au total de 1 milliard dâ€™euros pour moderniser le rÃ©seau et le rendre plus rÃ©silient aux impacts du changement climatique Â» assure Ambroise Fayolle, vice-prÃ©sident de la BEI.

EncadrÃ©

Financer en partie le raccordement de 7 GW de capacitÃ©s de production renouvelable

En 2050, lâ€™Ã©lectricitÃ© devrait reprÃ©senter 55 % de la consommation dâ€™Ã©nergie finale en France. Dans ce contexte, la transition Ã©cologique est un dÃ©fi majeur dans les territoires car elle va sâ€™accompagner dâ€™une accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification des usages. Enedis est en premiÃ¨re ligne notamment pour renforcer la rÃ©silience du rÃ©seau de distribution pour faire face au changement climatique et pour raccorder de plus en plus de producteurs dâ€™Ã©nergie renouvelable. PrÃ¨s de 90 % des Ã©nergies Ã©oliennes et photovoltaÃ¯ques produites en France sont intÃ©grÃ©es au rÃ©seau de distribution gÃ©rÃ© par Enedis. La France compte prÃ¨s de 1 200 000 producteurs dâ€™Ã©nergies renouvelables Ã fin mai 2025, dont environ 2/3 sont auto-consommateurs contre 540 000 producteurs Ã fin 2021 dont 1/3 Ã©taient auto-consommateurs. Cette seconde phase permet de financer en partie le raccordement de 7 GW de capacitÃ©s de production renouvelable et plus de 2 500 km dâ€™enfouissement ou de remplacement de lignes de distribution pour augmenter la rÃ©silience du rÃ©seau face aux dÃ©fis climatiques. Ce nouvel emprunt de 500 millions dâ€™euros reprÃ©sente environ 40 % du montant de ces investissements sur lâ€™annÃ©e 2025.