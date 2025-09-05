3Ã¨me Forum national des Ã©nergies renouvelables et de la biodiversitÃ© le jeudi 6 novembre 2025 Ã  Paris

AprÃ¨s le succÃ¨s des deux premiÃ¨res Ã©ditions avec plus de 550 participants, le Syndicat des Ã©nergies renouvelables organise le jeudi 6 novembre 2025 Ã l’AcadÃ©mie du Climat Ã Paris, le troisiÃ¨me Forum national des Ã©nergies renouvelables et de la biodiversitÃ©, Ã©vÃ©nement unique en France Ã travers la thÃ©matique Â«Â Transition Ã©nergÃ©tique et prÃ©servation du vivantÂ :Â un dÃ©fi global et territorialÂ Â».

Dans son dernier rapport publiÃ© fin 2024, lâ€™IPBES met en Ã©vidence les interdÃ©pendances entre la biodiversitÃ© et le changement climatique, en appelant ainsi Ã une approche plus globale de ces crises. En plus de constituer une des rÃ©ponses au changement climatique, le dÃ©ploiement des filiÃ¨res EnR peut rÃ©pondre, dans une certaine mesure, Ã la fois aux ODD (Objectifs de DÃ©veloppement Durable) et aux objectifs du cadre mondial sur la biodiversitÃ©. Dans une certaine mesure, car le dÃ©veloppement massif dâ€™Ã©nergies renouvelables peut avoir des consÃ©quences locales nÃ©fastes pour la biodiversitÃ©.

Dans un contexte de montÃ©e des tensions autour des ressources naturelles, lâ€™enjeu de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique nÃ©cessite des politiques climatiques, Ã©nergÃ©tiques et de la biodiversitÃ© cohÃ©rentes car interconnectÃ©es. Pour autant, alors que la France a accueilli lâ€™UNOC en 2025 et prÃ©pare son plan pour restaurer la Nature, des reculs environnementaux se font sentir et pourraient fragiliser la dynamique mise en place.

Dans quelle mesure peut-on alors aborder la question des EnR et de la biodiversitÃ© Ã lâ€™Ã©chelle territoriale, nationale et mais aussi Ã lâ€™internationalÂ ? Comment coordonner les politiques Ã©nergÃ©tiques et de prÃ©servation de la biodiversitÃ© entre ellesÂ ? Comment mieux valoriser les connaissances sur les impacts des EnR sur la biodiversitÃ© et transposer les solutions dâ€™attÃ©nuation Ã tous les niveauxâ€¯?

Cette 3Ã¨me Ã©dition visera Ã mettre en regard les politiques publiques mobilisÃ©es aux diffÃ©rentes Ã©chelles pour concilier dÃ©veloppement des EnR et prÃ©servation de la biodiversitÃ©. Par ailleurs, il sâ€™agira dâ€™identifier les solutions mises en Å“uvre Ã lâ€™Ã©tranger et qui pourraient Ãªtre intÃ©grÃ©es plus localement, et vice versa. Enfin, cet Ã©vÃ©nement mobilisera lâ€™ensemble des acteurs concernÃ©s par la thÃ©matique (filiÃ¨re, parlementaires,â€¯associations, scientifiques, collectivitÃ©) afin dâ€™enrichir le dÃ©bat.

ser-evenements.com/3eme-forum-enr-biodiversite?utm_source=eBlaster_To-be-sent&utm_medium=email&utm_content=PROGRAMME-ET-INSCRIPTIONS&utm_campaign=ForumEnRBiodiv2025OuvertureInscriptions_14412