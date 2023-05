Le recyclage, un argument clé et déterminant pour passer aux panneaux photovoltaïques !

Soren, l’éco-organisme de la collecte et du traitement des panneaux photovoltaïques usagés en France, consulte régulièrement les Français sur leurs connaissances de la filière. À l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage le 18 mars dernier, Soren a relancé son baromètre pour 2023(1). Résultats : l’énergie solaire attire de plus en plus : + 11 % en 1 an. Un frein tempère cependant cet engouement : l’absence d’informations sur le potentiel de recyclabilité des modules. Une caractéristique à mettre en avant !

Ils étaient 20 % en 2022, ils sont désormais 31 % de Français à envisager l’installation de panneaux photovoltaïques (21 %) ou à être déjà équipés (11 %). Parmi ceux qui envisagent cette solution dans les temps à venir, les jeunes de moins de 35 ans sont les plus nombreux (28 %). En effet, l’énergie solaire est véritablement perçue comme une solution d’avenir et un élément de réponse aux défis climatiques. La crise énergétique que l’Europe traverse depuis des mois y est pour quelque chose. Au-delà de la conscience écologique croissante, les Français envisagent et repensent leur propre « mix » énergétique. Avec ses coûts de production en baisse, son installation facile et sa flexibilité, le solaire est le grand gagnant de la transition énergétique.

Le recyclage des panneaux photovoltaïques : un élément central pour passer le cap

La décision de s’équiper en panneaux solaires est confrontée au cycle de vie de ces panneaux. En effet, pour 71 % des Français, installer des panneaux photovoltaïques chez soi n’a de sens que si ceux-ci peuvent être recyclés. Cela a même été un frein pour près d’1/3 d’entre eux pensant que ce n’était pas le cas (27 %). Une idée reçue puisque l’éco-organisme Soren estime que grâce à la qualité de son procédé de traitement, le taux de recyclage se situe entre 90 % et 94 % en fonction des procédés de traitement. « Il est essentiel pour nous de connaître les attentes des Français. Leur message est clair : ils sont prêts à installer des panneaux photovoltaïques mais en connaissant les tenants et les aboutissants. On ne peut que les comprendre, la filière peut paraître complexe. Il est de notre rôle de les sensibiliser et de rendre accessible les informations en matière de recyclage » confie Nicolas Defrenne, Directeur Général de Soren.

Un fort intérêt de la part des Français pour la filière mais un besoin accru d’informations

Les Français ont une bonne connaissance de la filière, ils sont par exemple 73 % à répondre qu’il est possible de recycler les matériaux composant les panneaux photovoltaïques. Un chiffre équivalent à l’année précédente. Côté économie, ils sont également sensibilisés à la création de valeur économique de la filière (68 %, +10 % vs 2022) et à la création d’emplois générés (69 %, +10 % vs 2022).

Pourtant, 83 % estiment manquer d’informations concernant le recyclage des panneaux photovoltaïques. Cela est partagé par toutes les catégories de la population, et en particulier par les Français ayant l’intention de s’équiper (88 %). Ils sont encore 43 % à penser que les panneaux photovoltaïques ne se recyclent pas en France. Une méconnaissance de la filière française que Soren compte bien pallier, particulièrement à l’heure où le volume des panneaux en fin de vie va croître. En effet, 150 000 tonnes arriveront en fin de vie en 2040.

Quid de Soren ?

Soren est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés en France. Son expertise en fait un acteur majeur d’une coordination efficace et durable entre toutes les parties prenantes de la filière photovoltaïque en France : détenteurs, metteurs sur le marché, institutionnels, collectivités, acteurs et opérateurs de l’économie circulaire, dans une démarche collective, solidaire et de proximité. Avec une approche globale associant performances techniques, environnementales, économiques et sociales, il œuvre à la structuration d’une filière photovoltaïque toujours plus circulaire.

1Source : Opinion Way – mars 2023 – Sondage effectué auprès d’un échantillon de 1008 personnes représentatives de la population