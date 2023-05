De Conquest Ã  Tryba Energy, De Gaulle Fleurance conseille les acteurs du photovoltaÃ¯que

De Gaulle Fleurance est très actif dans le secteur des énergies renouvelables. Le cabinet juridique a ainsi conseillé Conquest, le gérant de fonds franco-irlandais spécialisé dans les infrastructures et la transition énergétique, dans le cadre de la levée de fonds de BoucL Energie. De Gaulle Fleurance a également accompagné Caisse d’Epargne Grand Est Europe, La Banque Postale et Crédit Coopératif pour le financement de nouveaux projets de Tryba Energy. Détails des deux opérations !

Conquest, le gérant de fonds franco-irlandais spécialisé dans les infrastructures et la transition énergétique, a investi 34 M€ dans le cadre de la levée de fonds de BoucL Energie, pionnier de l’autoconsommation collective en France, afin d’accompagner sa croissance. BoucL Energie ambitionne d’accélérer le développement de l’autoconsommation collective d’énergie renouvelable en France, en favorisant les circuits courts énergétiques plébiscités par les consommateurs. L’approche de BoucL Energie repose notamment sur la solarisation de toitures et parkings de Zones d’Activités Economiques qui possèdent beaucoup d’atouts pour contribuer à la transition énergétique. En effet, 24 000 ZAE sont dénombrées en France et BoucL Energie vise d’ores et déjà le déploiement de 300MWc dans 100 d’entre elles. Cette stratégie permet non seulement de limiter l’artificialisation des sols, mais également d’envisager de coupler cette opération au déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques, qui sont un besoin essentiel de ces zones d’activités. Fondé en 2012, Conquest est un investisseur et gérant d’actifs indépendant reconnu dans l’investissement dans les secteurs des infrastructures et de la transition énergétique en Europe. L’équipe de De Gaulle Fleurance était dirigée par Sylvie Perrin, associée, et David Faravelon, senior manager, avec Anne Kuhanathan, avocat senior et Jordan le Gallo, avocat, sur les aspects M&A/Corporate, et Sophie Weill, avocat senior counsel, et Alexandra Nowak, avocat, sur l’audit juridique. « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Conquest dans le cadre de son investissement dans un modèle de croissance durable » explique Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance. « L’autoconsommation collective émerge en France. La loi d’accélération sur les énergies renouvelables a fixé de nouvelles obligations pour solariser les parkings et une instruction ministérielle encourage le déploiement du solaire sur les zones déjà artificialisées. Nous espérons que les modèles d’affaires comme ceux de BoucL Energie se multiplieront »

« Grâce à ce financement, Tryba Energy est capable de fournir une énergie verte et décarbonée à un coût très compétitif sur du long-terme »

De Gaulle Fleurance a aussi conseillé Caisse d’Epargne Grand Est Europe, La Banque Postale et Crédit Coopératif pour le financement de nouveaux projets de Tryba Energy. Acteur significatif de la transition énergétique, Tryba Energy a bouclé fin 2022 le financement d’un portefeuille de projets de 100 M€, arrangé par Caisse d’Epargne Grand Est Europe et La Banque Postale, qui lui permettra de s’orienter vers de nouveaux marchés de l’énergie. Créée en 2008 et gérant plus de 200 sites en France, en Europe et en Afrique pour un volume de projets d’environ 250 MW en développement, Tryba Energy est une filiale dédiée au développement, au financement, à la construction et à l’exploitation d’installations photovoltaïques du groupe Tryba, connu pour son activité industrielle de fabricant-installateur de fenêtres depuis 1980. À l’activité de production d’énergie renouvelable viennent s’ajouter, grâce à ce financement, la vente directe d’énergie verte aux entreprises sous la forme de Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) et l’autoconsommation individuelle et collective. Dans le cadre de ce projet, De Gaulle Fleurance (Jonathan Souffir, associé, Claire Haas, senior counsel, et Louis Ngamou, avocat junior) a conseillé Caisse d’Epargne Grand-Est Europe, La Banque Postale et Crédit Coopératif. Ce pool bancaire a choisi d’accompagner Tryba Energy en lui octroyant un financement bancaire total de 100 M€ en deux tranches : la première devant refinancer des projets en exploitation et la seconde des projets en cours de développement. « Nous sommes heureux d’avoir contribué à cette opération », explique Jonathan Souffir, associé chez De Gaulle Fleurance. « Grâce à ce financement, Tryba Energy est capable de fournir une énergie verte et décarbonée à un coût très compétitif sur du long-terme et montre son ambition de déployer de nouvelles solutions en faveur de la transition énergétique. »