Légère reprise du volume des raccordements au 2ème trimestre 2019 : simple rattrapage ou début de l’accélération tant attendue ?

La 31ème édition de l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque traite de l’activité des installations photovoltaïques au 2ème trimestre 2019 en France. Les représentants du think-tank France Territoire Solaire en retiennent les conclusions suivantes :

- Le volume de raccordement au 2ème trimestre 2019 s’établit autour de 226 MW. Si ce rythme de raccordement trimestriel est insuffisant pour dépasser la barre du GW annuel, il est toutefois en hausse par rapport au 1er trimestre 2019.

- Ce 2ème trimestre est marqué :

o par une légère baisse du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec 5 600 installations raccordées,

o par une stabilité du segment des installations domestiques (<9 kW), avec un volume de 21 MW,

o par une hausse marquée du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), atteignant un volume de 49 MW, qui amplifie la dynamique,

o par une stabilité du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), atteignant un niveau de 22 MW, ce qui confirme une bonne dynamique,

o par une nouvelle hausse sur le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), avec un volume de 7 MW,

o par une forte hausse du segment des grandes installations (1 MW et +), atteignant 125 MW ce trimestre, volume deux fois supérieur à celui du précédent trimestre.

« Avec 226 MW raccordés, ce deuxième trimestre 2019 marque un retour à un rythme (presque) habituel après deux trimestres décevants. La question est de savoir s’il s’agit d’un simple effet de rattrapage, ou de l’amorçage d’une tendance à la hausse avec l’arrivée des projets lauréats de la première période de l’appel d’offres CRE 4. Le prochain trimestre constituera un test important à cet égard, puisqu’il devrait normalement voir se raccorder les volumes issus de la deuxième période. Nous appelons les services du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à publier les statistiques des projets effectivement raccordés sur les dernières sessions de l’appel d’offres dits CRE 3 et CRE 4. Il est en effet indispensable de suivre cet indicateur afin de pouvoir évaluer l’impact des mesures du plan #Place au Soleil et la capacité du mécanisme actuel à pouvoir délivrer les objectifs prévus par la PPE » déclare Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire.

NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale, ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l’Observatoire n’a pas accès aux données de raccordement et de file d’attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n’étant pas publiées.

