Le Rapport ESG 2020 de Prologis tÃ©moigne dâ€™un objectif mondial : rÃ©aliser des constructions neutres en carbone d’ici 2025

Plus de dix ans après la publication de son premier rapport sur l’engagement environnemental, la responsabilité sociale et la gouvernance (ESG), Prologis publie son rapport ESG 2020. Ces enjeux font partie intégrante de l’ADN de Prologis et influence les décisions prises tant par le conseil d’administration que par toutes les équipes opérationnelles.

« Notre Rapport ESG 2020 illustre nos progrès constants dans le cadre de notre engagement de longue date en matière d’ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Au cours d’une année marquée par des défis sans précédent, je suis fier que notre équipe européenne ait pu continuer à œuvrer en faveur de l’innovation, de la croissance et des partenariats pour accompagner nos clients et les communautés locales. Leurs initiatives montrent que notre philosophie place l’ESG au premier plan, non seulement parce que cela contribue à nos performances commerciales, mais aussi, simplement, parce que c’est une démarche de bon sens » commente Ben Bannatyne, président, Prologis Europe. Les faits marquants de ce nouveau rapport ESG 2020 montrent comment Prologis continue à tirer parti de son envergure mondiale pour fournir des solutions de pointe dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, la neutralité carbone et l’innovation client.

Engagement environnemental : des capacités de production solaire de 40 mégawatts dans le monde entier en 2020

L’engagement de Prologis en faveur de la conception de bâtiments durables, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables est créateur de valeur pour ses clients. Par exemple, grâce à l’Initiative Prologis SolarSmart, qui fait partie du programme Prologis Essentials, des partenariats ont été noués avec les clients pour installer des capacités de production solaire de 40 mégawatts dans le monde entier, faisant de 2020 l’une des années les plus prolifiques à ce jour dans ce secteur. Depuis 2016, l’éclairage LED est devenu la norme dans tous projets de construction et, en collaboration avec les clients, le groupe a atteint une couverture LED de près de 50 % sur tous ses sites en 2020. L’année 2020 a également marqué l’entrée en service et le développement de nombreux Projets de bâtiments intelligents en Europe, qui ont adopté et accéléré le développement des technologies, des matériaux et des techniques de construction durables les plus modernes (comme les matériaux de construction à faible teneur en carbone, le stockage de l’énergie thermique par forage, les pompes à chaleur électriques), ainsi que la conception de bâtiments circulaires. Ces bâtiments intelligents ont établi une toute nouvelle norme dans le domaine du stockage et de la logistique, en rationalisant les opérations des clients dès le lancement de leur activité et en optimisant la productivité au gré de leur développement. Après l’annonce récente de son objectif mondial de réaliser des constructions neutres en carbone d’ici 2025, Prologis joue un rôle de pionnier dans la lutte contre l’une des plus grandes sources d’émissions de carbone dans le monde : Le carbone incorporé dans les bâtiments. Au sud de Paris, le nouveau site logistique Moissy 2 sera le premier entrepôt neutre en carbone, qui permettra d’éviter, de réduire et de compenser 100 % des impacts de la construction, du fonctionnement et de la maintenance, tout au long du cycle de vie du bâtiment. Construit sans raccordement au gaz, le bâtiment s’appuiera sur l’efficacité de sa conception, les panneaux solaires installés sur les toits, l’énergie verte achetée et le stockage de l’énergie thermique par forage pour le chauffage, la climatisation et l’électricité.

A l’échelle européenne, Prologis a signé un partenariat avec l’organisation caritative internationale Cool Earth pour financer la protection de forêts tropicales dans une mesure équivalente à cinq fois les émissions de carbone inévitables liées à la construction de leurs bâtiments.

Responsabilité sociale

La réussite de Prologis repose sur les partenariats créés avec l’ensemble des partie-prenantes du groupe. Pour accroître la création de valeur à long terme, l’acteur d’immobilier logistique développe des relations de proximité avec ses interlocuteurs et défend leurs intérêts. Pour cela, un environnement est déployé pour permettre aux collaborateurs d’atteindre leur plein potentiel, aux produits et services de créer une valeur unique pour les clients et où des opportunités économiques peuvent être saisies tout en améliorant le bien-être de ses communautés. Avec la norme WELL Building™, Prologis aide ses clients à réduire le manque de main d’œuvre en concevant des bâtiments durables.

PARKlife™, un concept de Prologis Europe, offre des installations et des commodités aux clients locataires, à leurs employés et aux communautés locales. Un grand nombre des parcs logistiques proposent des solutions de mobilité écologiques, comme l’accessibilité aux transports publics, les stations de recharge de véhicules électriques et le stockage sécurisé des vélos, ce qui permet aux employés de se rendre au travail de manière durable. D’autres proposent des cantines et des aires de restauration via des food trucks, ce qui offre aux employés des clients une grande variété de choix de repas sur place. Les sentiers de randonnée, les gymnases et les installations sportives sont également des équipements très appréciés. L’esprit PARKlife™ consiste à faire des espaces et lieux partagés le meilleur environnement de travail et de vie pour tous ceux qui les pratiquent.

