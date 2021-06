Solar Distribution, en pointe sur le remplacement et le repowering, lance sa propre gamme dâ€™onduleurs

Le besoin en matériel photovoltaïque de remplacement est plus prégnant que jamais, panneaux ancienne génération neufs / panneaux sur mesure / remplacement de l’existant / anciens onduleurs, SMA SB/SMC/STP – ABB – KACO – etc. Bon nombre d’entreprises ont compris l’intérêt évident et l’important gain d’argent (main d’œuvre / frais administratif, calepinage, gestion des anciens panneaux, pas de changement de structure d’installation, du câblage, etc.), en remplaçant l’existant avec du neuf a l’identique. Détails !

Le remplacement des centrales solaires à l’identique n’est pas un marché facile, dans un secteur en mutation constante. Par son expertise et sa connaissance en matière de sourcing, Solar Distribution maîtrise la problématique jusqu’à fournir les plus grands groupes français et européens qui font appel à ses services. Solar Distribution a l’art de maîtriser les conditions techniques et électriques malgré les changements de tailles de cellules mais aussi leurs puissances qui n’ont rien à voir avec celles de 2010 par exemple. L’entreprise est aussi très rigoureuse dans les transports terrestres, maritimes et aérien afin d’assurer le suivi et les délais partout à travers le monde.

Une étiquette leur colle à la peau : les déstockeurs de l’impossible. Solar Distribution achète des modèles neufs d’onduleurs et/ou de panneaux depuis les 5 continents. « Sur le seul mois de janvier, nous avons acheté et importé de Corée 9MW sur une seule référence d’onduleur triphasé, puis revendu partout à travers l’Europe en dessous des prix fabricants. Une aubaine pour tout le monde car le principe doit rester autant que possible du gagnant-gagnant » confie Stefan Mathia, directeur de l’entreprise.

Aujourd’hui les plus anciennes centrales solaires connectées ont une petite quinzaine d’années. Cela signifie qu’il est temps de remplacer certains panneaux défaillants dans le cadre assurantiel voir qu’il peut être pertinent d’analyser la production de la centrale pour l’upgrader via un repowering. Quoi qu’il en soit un certain nombre d’acteurs de la maintenance ou de gestionnaires (propriétaires ou non) de centrales se retrouvent aujourd’hui avec des panneaux solaires démontés, qui fonctionnent encore bien que très en dessous de leur puissance nominale initiale, et sans solution de remplacement. Toujours soucieux d’une économie durable et circulaire l’équipe de Solar Distribution a identifié des débouchés pour ces panneaux d’occasion. « Via un contact téléphonique ou un mail, en indiquant simplement le modèle, la quantité et l’année d’installation, nous vous donnons en 48h un estimatif de revente des panneaux pour libérer la surface de stockage, valoriser les panneaux et optimiser l’empreinte écologique des installations » conclut Stefan Mathia.

Encadré

Les onduleurs O2 Solar by Solar Distribution

C’était attendu depuis longtemps, on y est ! Après 12 années d’expérience sur les marchés européens et de savoir faire en production de panneaux photovoltaïques, Solar Distribution lance sa gamme d’onduleurs. Nantis d’un excellent rapport qualité-prix du marché, les onduleurs O2 Solar forts de standard de qualité français offrent une garantie française mais ouvrent aussi à une gestion immédiate du SAV avec un interlocuteur permanent en France. Une large gamme disponible : de 1 à 6kW en monophasé et de 3 à 25kW en triphasé.