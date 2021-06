Etude Observ’ER : marchÃ© 2020 des applications individuelles solaire thermique

Le marché du solaire thermique reprend des couleurs en métropole. Avec 18 480 m² pour 4 950 installations, les chauffe-eau solaires individuels (CESI) progressent de 10 % en 2020. Après un rebond en 2019, 2020 confirme le retour d’une croissance après près de dix ans de recul. Pour les systèmes solaires combinés (SSC), l’activité enregistre une très légère hausse de 1 %, soit un chiffre dans la lignée de ce qui était observé depuis 4 ans sur ce segment. Si la filière reste à un niveau d’activité encore bas, les industriels ont tout de même le sentiment qu’une nouvelle dynamique peut s’enclencher. Les efforts réalisés ces dernières années sur la stabilité des prix de ventes des équipements, associés aux effets positifs du dispositif MaPrimeRénov’, pourraient permettre au secteur de renforcer sa croissance en 2021.

Un marché de l’Outre-Mer très dynamique

Porté par un dispositif de certificats d’économie d’énergie (CEE) bonifiés par rapport à ce qui se fait en métropole, le marché du solaire thermique dans les territoires d’outre-mer reste très actif. En 2020, plus de 90 000 m² de panneaux ont été installé, soit plus de quatre fois le niveau de la métropole. Le marché est principalement porté par la Réunion (34 680 m²) et la Guadeloupe (33 525 m²). Tels sont les principaux constats de l’étude annuelle d’Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables) sur le marché 2020 des applications individuelles solaires thermiques.

www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-Etude-2020-marche-photovoltaique-2019.pdf