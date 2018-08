Le prosÃ©lytisme photovoltaÃ¯que positif de la RÃ©gion Nouvelle Aquitaine

Le solaire photovoltaïque, tout le monde en parle. Mais cette énergie verte ne semble pas avoir encore levé tous ses secrets et nécessite pédagogie et promotion. Pour ce faire, la Région Nouvelle-Aquitaine organise deux journées à destination des bureaux d’études, architectes et professionnels de la filière photovoltaïque de Nouvelle-Aquitaine. En partenariat avec le CLER et l’ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine a mis en œuvre les Journées de la prescription Photovoltaïque. Cet évènement sera l’occasion d’échanger sur l’actualité de la filière photovoltaïque : autoconsommation, label E+C-, implantation au bâti, réseau,… Au programme : présentation et animation de stands des principaux fabricants et développeurs de solutions de la filière photovoltaïque.

JOURNEE 1 : Mardi 25 septembre à l’Espace Franquin d’Angoulême

JOURNEE 2 : Mercredi 26 septembre à l’Hôtel Les Pyrénées de Mont-de-Marsan

