Le projet TOROW â€“ ASSB25 de batterie tout-solide labellisÃ© par le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI-CEMATER

La société TOROW fait part d’une reconnaissance majeure pour son projet de batterie tout-solide porté par TOROW, technologiquement crédible, économiquement viable, et stratégiquement aligné avec les enjeux de demain. Le pôle de compétitivité DERBI-CEMATER vient en effet de le labelliser. Un sacré Graal !

TOROW a le plaisir d’annoncer la labellisation officielle de son projet ASSB25 par le pôle de compétitivité DERBI-CEMATER, reconnu pour son engagement en faveur des énergies renouvelables et des technologies bas-carbone. Ce label vient saluer l’ambition technologique et industrielle du projet TOROW – ASSB25, qui vise à développer une batterie tout-solide au sodium, alternative souveraine, durable et performante aux batteries lithium-ion actuelles. Grâce à une architecture innovante, sans métaux critiques, et à une densité énergétique de 430 Wh/kg, cette technologie ouvre la voie à une nouvelle génération de batteries plus sûres, plus recyclables et mieux adaptées aux enjeux climatiques et géopolitiques.

Mise en place d’une ligne pilote préindustrielle dès 2028

« Cette labellisation est une reconnaissance forte de la pertinence de notre vision et de la solidité de notre feuille de route. Elle marque une étape clé dans notre stratégie de montée en échelle industrielle et de structuration d’une filière souveraine de batteries solides en France et en Europe » se réjouit Stéphane Duquesne, Président-fondateur de TOROW. Le projet prévoit le passage du TRL 4 au TRL 7 en trois ans, avec la mise en place d’une ligne pilote préindustrielle dès 2028. Il mobilise une équipe pluridisciplinaire, des partenaires académiques de premier plan (ICMMO/UPS, ICMPE/UPEC), et s’inscrit pleinement dans les objectifs de décarbonation, de relocalisation industrielle et de création d’emplois qualifiés.

Encadré

Quid de TOROW ?

TOROW est une société française d’innovation experte sur les sujets de production, transport, stockage et consommation d’électricité, motivée par le développement durable et capable d’accompagner ses clients dans la transformation durable de leurs activités. TOROW est une JEI – Frenchtech supportée par l’ANRT et labellisée Deeptech par Bpifrance. Slogan de l’entreprise : « Nous pensons que le monde est renouvelable. Nous allons le renouveler ». Tout un programme !