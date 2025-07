CatEnR : nouveau projet ouvert Ã  lâ€™investissement participatif avec la toiture photovoltaÃ¯que pour lâ€™ADPEP 66

L’ADPEP 66 est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Affiliée à la Fédération Générale des P.E.P. Elle œuvre dans les domaines social, médico-social, culturel et de la formation. Une toiture photovoltaïque de 181 kWc sera installée à l’antenne Perpignan Sud du CAMSP, centre spécialisé dans le dépistage et l’accompagnement précoce des jeunes enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles du développement, ainsi qu’au CMPP Henri Wallon, qui accueille les enfants et adolescents de 3 à 18 ans pour des difficultés psychologiques, scolaires ou comportementales. La mise en service est prévue à l’automne 2025. Le chantier est confié à l’artisan local Les Panneaux Solaires. Le montant ouvert à l’investissement participatif s’élève à 60 000 €, pour une production annuelle estimée à 218 500 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 98 foyers. Cette installation permettra d’éviter l’émission de 17 tonnes de CO₂ et la production de 2 kg de déchets nucléaires.