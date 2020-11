FIMER prolonge gratuitement la garantie des onduleurs UNO-DM-PLUS-Q à 10 ans

La gamme d’onduleurs UNO-DM-PLUS de FIMER, sur le marché depuis 2017, a démontré aux propriétaires d’habitations sa qualité et sa fiabilité éprouvées. En 2019, la version “Q” a été lancée sur le marché augmentant la facilité de mise en œuvre et la simplicité du suivi de production d’énergie via l’application web Energy Viewer.

5 années de sérénité supplémentaires.

FIMER s’engage fortement à fournir des onduleurs de haute qualité technologique. Grâce à son Programme de garantie étendue à 10 ans pour UNO-DM-PLUS-Q en Europe, les propriétaires d’habitations peuvent bénéficier d’un surplus de sérénité et profiter davantage de leur installation photovoltaïque. Pour tout onduleur UNO-DM-PLUS-Q acheté et installé en Europe, une extension de garantie à 10 ans est fournie sans coût supplémentaire. Cette extension de garantie est valable pour les onduleurs enregistrés dans les 6 mois suivant la date d’achat. La seule démarche consiste à enregistrer le numéro de série de l’onduleur sur le site internet FIMER.

www.fimer.com/fr/extension-de-garantie-uno