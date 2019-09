Le projet HIPERION reÃ§oit un financement de l’UE de 10,6 M dâ€™â‚¬ pour changer dâ€™Ã©chelle

L’Union européenne vient d’allouer 10,6 millions d’euros au projet HIPERION (système photovoltaïque hybride pour une meilleure efficacité en utilisant la technologie optique intégrée) de développement de modules solaires à haute efficacité. Cette subvention contribuera à la mise en place d’une chaîne de montage pilote destinée à intégrer la technologie photovoltaïque de pointe, conçue par la startup suisse Insolight, au plus proche du marché. HIPERION a été mis en place par un consortium de 16 membres, des organisations de recherche et des partenaires industriels de premier plan, coordonné par le CSEM. Ce projet a vocation de renforcer, à terme, la compétitivité du secteur de l’énergie solaire de l’Union européenne.

Efficacité de 29%

La technologie à concentration développée par la start-up suisse Insolight, testée dans les conditions de test standard en phase de pré-production, atteint une efficacité de 29%. C’est bien au-dessus des niveaux d’efficacité de panneaux photovoltaïques standards (PV) atteignant généralement 18-20%. Le système de la société utilise un processus de micro-suivi optique planaire qui concentre la lumière du soleil sur des cellules solaires multijonctions montées au-dessus d’un panneau en silicium conventionnel. Les panneaux solaires d’Insolight sont hautement efficaces sous la lumière directe du soleil et peuvent également récolter de l’énergie par temps nuageux, ce qui n’est pas le cas pour les systèmes de concentration standard. Insolight a prouvé l’efficacité de sa technologie grâce à de nombreux essais en extérieur et à des essais pilotes. Ses panneaux peuvent être installés sur des racks standards sur le toit ou au sol.

Prochaine étape: production à grande échelle

HIPERION a pour objectif principal d’accroître la production de la technologie d’Insolight en présentant aux fabricants de panneaux comment adapter leurs lignes de production existantes. «En plus de développer un projet de chaîne pilote de montage, nous allons également démontrer la performance et la fiabilité de notre innovation par tests de qualification et sur plusieurs sites pilotes commerciaux à travers l’Europe », déclare Laurent Coulot, directeur de la startup.

La Commission européenne a attribué 10,6 millions € au projet, mis en place par un consortium partenaires européens. Le projet qui devrait durer 48 mois sera coordonné par le CSEM, une organisation suisse de recherche et de technologie, l’un des membres du consortium. Christophe Ballif, vice-président du CSEM et responsable de la recherche photovoltaïque, se réjouit de travailler avec les autres membres – tous des spécialistes dans leur domaine. «Notre consortium possède l’expertise nécessaire de rapprocher cette technologie prometteuse de la production de masse en testant plus avant sa rentabilité potentielle mais aussi le développement d’un processus d’assemblage étant susceptible d’être intégré dans la production de modules PV existants lignes. Les membres du consortium comprennent plusieurs développeurs de projets solaires qui évalueront la technologie dans la perspective de divers segments de marché, telles que les toitures.”

Une victoire pour l’industrie solaire de l’UE et pour les consommateurs

La conception innovante d’Insolight réduit considérablement les coûts de production d’énergie solaire en augmentant considérablement son efficacité. Elle recueille 50% de plus d’énergie par mètre carré que les produits traditionnels. Combinant cette technologie avec les solutions de fabrication back-end qui seront développées dans le cadre du projet HIPERION, ce projet donnera aux fabricants photovoltaïques européens un avantage sur leurs principaux concurrents, les mettant en mesure d’accroître leur part du marché PV. Ce projet a été financé ans le cadre du programme européen Horizon 2020 de l’Union européenne, «Augmenter la compétitivité de l’industrie ».

Encadré

Au sujet d’HIPERION

Le projet sera géré par un consortium de 16 membres: le CSEM (Suisse), le coordinateur du consortium; la start-up Insolight SA (Suisse); Centres européens de recherche sur le photovoltaïque Universidad Politécnica de Madrid

(Espagne), Institut Fraunhofer pour les systèmes à énergie solaire (Allemagne) et Université de technologie de Lodz (Pologne); partenaires de l’industrie Mondragon Assembly (Espagne), X-Celeprint (Irlande), Argotech a.s. (Tchèque

République), IQE plc (Royaume-Uni), Sonceboz (Suisse), 3S Solar Plus (Suisse) et ENGIE Laborelec (Belgique); les installateurs solaires Muon Electric (Portugal) et Milieu Studio (France); et la coordination et Compaz – Communication par l’art et la science (Suisse) et L-UP SAS (France).