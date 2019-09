Benjamin Declas : Â« Un pilotage qui permet de rÃ©partir plus Ã©quitablement lâ€™Ã©nergie entre les diffÃ©rents locataires Â»

A ce jour, l’installation d’autoconsommation collective de la résidence Rochebelle située à Alès et gérée par le bailleur social Logis Cévenols, est la plus importante de France. Pour réaliser le dispositif, EDF ENR a installé sur le toit de la résidence 600 m² de panneaux photovoltaïques d’une capacité de 100 kW crête, alimentant ainsi en électricité les 100 logements et les parties communes des cinq cages d’escalier. Les 100 logements de la résidence bénéficient de l’énergie autoproduite grâce aux modules implantés. Benjamin Declas, PDG d’EDF ENR évoque pour nous le montage de cette opération et ses répercussions positives !

Plein Soleil : Peut-on en savoir plus sur la solution de répartition choisie sur ce qui est aujourd’hui la plus grande installation d’autoconsommation collective de France ?

Benjamin Declas : Dans un souci d’équité de l’ensemble des participants, la clé de répartition choisie est une clé aux tantièmes. Pour se faire nous utilisons la clé de répartition classique d’Enedis au prorata des consommations et avons développé un système de pilotage de l’énergie dans les logements permettant d’équilibrer les consommations d’énergie solaire au prorata de la surface occupée par chaque locataires. Nous nous sommes donc adaptés aux besoins du projet grâce à notre plateforme digitale « Notre Soleil & Nous ».

Un taux de couverture de 21% des besoins

PS : Quel gain économique apporte le pilotage des consommations ? Quelle est la part de la facture économisée e ?

BD : Le système de pilotage des consommations répond à un double objectif. Premièrement, il augmente le taux d’autoconsommation du site et donc réduit de manière plus importante la facture des clients. Deuxièmement, il permet de répartir plus équitablement l’énergie entre les différents locataires avec le mécanisme évoqué à l’instant. Si on s’intéresse au seul gain économique, on prévoit sur le projet une augmentation du taux d’autoconsommation de 77% à 100% en fonction de la période et une augmentation du taux de couverture de 16 à 21%. Cela correspond à une réduction supplémentaire de la facture globale d’électricité de 5 000 € par an environ. Au-delà du pilotage des usages électriques, notre application « Notre Soleil & Nous » permet à chaque locataire de suivre ses consommations, l’aide à adapter ses comportements grâce à de la prévision de consommation et de production et lui fournit des conseils énergétiques lui permettant de réduire ses consommations.

PS : Quelle est la PMO ? Qui la dirige ?

BJ : La Personne Morale Organisatrice se nomme Le soleil de Rochebelle.

Elle est composé du bailleur Le Logis Cévenols, de tous les locataires ayant accepté de participer à l’opération ainsi que du syndicat qui gère les espaces communs.

Economies de 100 € par an pour chaque participant

PS : Comment le projet est-il financé ?

BJ : Le projet a été financé par le Logis Cévenols avec l’aide de la région Occitanie. Les loyers ont été ajustés avec un engagement d’économies de 100 € par an pour chaque participant à l’opération. Cet engagement est assumé par EDF ENR qui assurera le parfait fonctionnement de l’installation et de la plateforme « Notre Soleil & Nous » durant toute la période d’exploitation.

PS : Comment est gérée la rotation des participants du point de vue des contrats de fourniture ?

BJ : Chaque locataire garde évidemment la possibilité de choisir son propre fournisseur d’électricité pour ses consommations. C’est Enedis qui assure la relation avec les différents fournisseurs pour leur transmettre les index correspondants. Ceci dit, nous espérons que les services complémentaires fournis aux participants notamment au travers de « Notre Soleil & Nous » leur donne envie de continuer à faire confiance au groupe EDF.

PS : Comment s’est déroulé le travail d’appropriation de l’ACC par les locataires ?

BJ : Les locataires ont été impliqués tout au long du projet à travers différentes réunions d’information, des ateliers de sensibilisation aux écogestes avec des équipes de proximité présentent en amont et pendant les travaux. Un concours de dessin a même été organisé parmi les locataires pour déterminer le logo de l’association.

Un nouveau projet sur Lyon Confluence avec batterie

PS : Est-ce que Logis Cévenols compte répliquer ce modèle au sein de son parc ? Autour de quelle stratégie, quel calendrier, dans le neuf ou seulement dans l’existant ?

BJ : Cela a été évoqué plusieurs fois. Le Logis Cévenols mais également d’autres bailleurs sociaux sont évidemment intéressés pour reproduire ce type d’opérations exemplaires. Les offres d’autoconsommation d’EDF ENR s’adressent à la fois aux projets sur des bâtiments existants comme celui-ci mais également des projets sur des bâtiments neufs. Nous démarrons d’ailleurs un nouveau projet encore plus important pour un promoteur dans le quartier de la Confluence à Lyon avec plusieurs générateurs photovoltaïques qui alimenteront collectivement des logements privés, des logements sociaux, une résidence étudiante et des commerces. L’installation sera même équipée d’une batterie permettant d’augmenter le taux d’autoconsommation et de développer des nouveaux services. Un projet ultra innovant dont nous sommes particulièrement fiers.

PS : Avec votre technologie de répartition, le surplus d’énergie est stocké dans les ballons d’eau chaude. D’aucuns n’hésitent cependant pas à confier que si les habitant ont besoin d’eau chaude, il vaudrait mieux leur installer des panneaux thermiques pour alimenter un système d’eau chaude centralisé! Votre point de vue ?

BJ : Chez EDF ENR, nous sommes convaincus que le solaire est la meilleure manière de produire sa propre énergie et que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut changer les modes de consommation dans les logements et se réapproprier les usages électriques performants. N’oublions pas que nous avons la chance en France de bénéficier d’une électricité qui émet très peu de CO2 et qui grâce aux ambitions de développement du solaire et de l’éolien sera de plus en plus renouvelable.