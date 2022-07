Le projet EKATE aide Ã  la diffusion des technologies photovoltaÃ¯ques de part et dâ€™autre des PyrÃ©nÃ©es

Initié en 2020, le projet EKATE, qui vise à développer un système efficace de gestion des échanges énergétiques basé sur l’utilisation de l’énergie photovoltaïque (PV), s’est clôturé au 31 mai 2022. EKATE a réuni des partenaires des Pyrénées-Atlantiques (FR), de la Communauté Autonome Basque (ES), de la Communauté Autonome de Catalogne (ES), de la Communauté Autonome de Navarre (ES) et des Pyrénées-Orientales (FR).



Des installations de référence en Catalogne et au Pays Basque ont permis l’évaluation des technologies et des modèles d’affaires pour une meilleure diffusion sur l’ensemble du territoire. Le projet inclut également la réalisation d’un diagnostic des acteurs du territoire, de leur positionnement et de leurs opportunités de développement sur le thème de l’autoconsommation collective. Ces pilotes intègrent des technologies innovantes pour collecter et gérer des données (IoT) ainsi que des aspects de la sécurité de l’information (Blockchain).

www.ekate.eu