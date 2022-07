La centrale EDF du Bugey inaugure ses ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

Mercredi 6 juillet dernier, en présence des élus du territoire et de la presse, la centrale nucléaire EDF du Bugey a inauguré l’installation de 19 000 ombrières photovoltaïques sur les parkings du site, un projet local, respectueux de l’environnement et emblématique du mix énergétique du Groupe EDF. Quand le solaire rencontre le nucléaire !

En équipant ses parkings d’ombrières photovoltaïques, la centrale nucléaire EDF du Bugey s’inscrit au cœur du mix énergétique et illustre de manière concrète le nouvel équilibre engagé par le groupe EDF dans son mix de production à base d’énergies nucléaire et renouvelables. La centrale complète ainsi sa production d’électricité d’origine nucléaire bas carbone par une production d’électricité d’origine solaire, faiblement émettrice de CO2 également.

Une puissance de 5,4 MWc

Débuté en septembre 2020 en collaboration avec EDF ENR, ce projet d’envergure a consisté à aménager deux parkings situés aux abords du site, avec l’installation de 19 000 panneaux photovoltaïques sur 1 945 places de parking définies. Le chantier s’est déroulé en deux temps. La première phase de l’installation des ombrières photovoltaïques a débuté en septembre 2020 sur l’un des parkings de la centrale et s’est terminée en février 2021. La deuxième phase de déploiement a débuté en mai 2021 sur un autre parking du site et s’est terminée en janvier 2022. Ce vaste chantier s’est concrétisé avec la mise en production des panneaux en ce début d’année. Aujourd’hui, ces équipements d’une puissance de 5,4 MWc, fournissent une production annuelle de 6,3 GWh, ce qui correspond à plus de 200 tonnes de CO2 évités et l’alimentation de près de 1330 foyers par an.

Une flotte de 110 véhicules électriques « mobilisés pour le climat »

La centrale nucléaire EDF du Bugey est engagée dans la préservation de l’environnement. En lien avec la raison d’être du groupe EDF de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, elle met à disposition de ses salariés d’astreinte une flotte de 110 véhicules électriques « mobilisés pour le climat ». 276 points de charge sur les parkings de la centrale du Bugey ont également été installés pour recharger les véhicules. Signataire de l’initiative mondiale EV100 pour encourager la mobilité électrique, le groupe EDF s’est engagé à électrifier sa flotte de véhicules légers d’ici 2030. Pour Pierre Boyer, Directeur de la centrale nucléaire EDF du Bugey : « En complétant sa production d’électricité bas carbone par cette source d’énergie solaire, la centrale nucléaire du Bugey illustre pleinement son engagement dans le mix énergétique. Elle s’inscrit au cœur des enjeux liés au réchauffement climatique et à la réduction des émissions de C02. » Pour Benjamin Declas, Président Directeur Général EDF ENR : « Les ombrières photovoltaïques du CNPE du Bugey s’inscrivent parfaitement dans la stratégie d’EDF ENR au service du Plan Solaire du groupe EDF. En plus de permettre aux salariés et prestataires du site de stationner leur véhicule à l’abri des fortes chaleurs et des intempéries, elles vont produire pendant au moins 30 ans une énergie renouvelable, décarbonée et respectueuse de l’environnement. Elles sont la parfaite illustration du mix énergétique nécessaire à la réussite notre transition énergétique. »