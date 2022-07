Le processus de succession du PDG d’EDF est engagÃ©

EDF joue un rôle de premier plan pour protéger les Français de la crise énergétique européenne et mettre en œuvre la transition énergétique, qui est au cœur de la planification écologique portée par le Gouvernement. Dans ce contexte et alors que des chantiers d’envergure seront lancés par l’entreprise dans les prochains mois, l’Etat et Jean-Bernard Lévy sont convenus de lancer dès à présent le processus de succession de ce dernier à la tête d’EDF.

Le mandat de Jean-Bernard Lévy en tant que président-directeur général prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d’âge fixée par les statuts de la société.

En accord avec Jean-Bernard Lévy, le nouveau président-directeur général d’EDF pourra être désigné avant cette échéance afin que le nouveau dirigeant soit rapidement en mesure de mettre en œuvre les chantiers stratégiques et industriels annoncés par le Président de la République à Belfort le 10 février 2022, notamment le lancement du programme de construction de six réacteurs nucléaires EPR 2 et la contribution d’EDF au développement accéléré des énergies renouvelables. Il aura aussi pour priorité à plus court terme d’assurer la remise en service des réacteurs nucléaires arrêtés pour maintenance.

En huit ans, Jean-Bernard Lévy a poursuivi la transformation du Groupe EDF pour le préparer aux évolutions de long terme du mix de production énergétique en France et à l’international et lui permettre de prendre une part active dans la transition énergétique. EDF se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders de la production électrique bas carbone, au travers d’un portefeuille d’activités diversifié, qui bénéficie de la confiance de dizaines de millions de clients.

EDF s’est également affirmée en tant que chef de file de la filière nucléaire française, avec en particulier l’intégration réussie de Framatome et la reprise à venir des activités nucléaires de General Electric.

Le Gouvernement salue le travail de Jean Bernard Lévy à la tête du groupe ainsi que la forte mobilisation de l’ensemble de son corps social pour garantir l’approvisionnement du pays en électricité bas-carbone.

Jean-Bernard Lévy continuera d’assurer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur par décret du Président de la République, après avis des commissions parlementaires compétentes et sur proposition du conseil d’administration d’EDF.