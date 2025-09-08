Le programme “E-TRANS” s’Ã©largit pour soutenir lâ€™Ã©lectrification des engins motorisÃ©s de chantiers et agricoles

AprÃ¨s avoir permis lâ€™Ã©lectrification de plusieurs centaines de poids lourds en 2024, le programme “E-TRANS” Ã©volue. Initialement dÃ©diÃ© aux vÃ©hicules lourds de transport routier, ce programme financÃ© par les certificats dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie (CEE) et portÃ© par lâ€™ADEME (Agence de la transition Ã©cologique), sera Ã©tendu aux engins motorisÃ©s utilisÃ©s dans les secteurs du bÃ¢timent, des travaux publics et, Ã titre expÃ©rimental, de lâ€™agriculture. En matiÃ¨re de mobilitÃ© verte, agrivoltaÃ¯sme et tracteurs Ã©lectriques font la paireÂ !

Initialement conÃ§u pour soutenir les vÃ©hicules lourds de transport routier, ce programme couvre dÃ©sormais les engins de chantierÂ et les engins agricoles (tracteurs, pulvÃ©risateurs ou outils spÃ©cialisÃ©s).Â Lâ€™objectif chiffrÃ© du programme rÃ©visÃ© est de soutenir au moins 1 900 vÃ©hicules lourds routiers Ã©lectriquesÂ (il sâ€™agissait des dispositifs ouverts en 2024),Â au moins 400 engins de chantier Ã©lectriques et au moins 15 engins agricoles Ã©lectriques.

Cette extension sâ€™inscrit pleinement dans les objectifs deÂ dÃ©carbonationÂ fixÃ©s par la stratÃ©gie nationale bas-carbone (SNBC) et dans la dynamique de planification Ã©cologique engagÃ©e par le Gouvernement.Â Elle rÃ©pond Ã lâ€™enjeu dâ€™accÃ©lÃ©rer laÂ dÃ©carbonationÂ des Ã©quipements professionnels lourds, dans lâ€™ensemble des secteurs, et de soutenir les filiÃ¨res dâ€™Ã©lectrification de vÃ©hicules hors route, encore Ã©mergentes aujourdâ€™hui. Depuis le 1er janvier 2025, les vÃ©hicules lourds, quant Ã eux, peuvent bÃ©nÃ©ficier de fiches dâ€™opÃ©rations standardisÃ©es, elles aussi financÃ©es par des Certificats dâ€™Ã©conomie dâ€™Ã©nergie.

Elle se traduira par le lancement de deux appels Ã projets dans les mois qui viennent :

Un AAP dÃ©diÃ© aux engins agricoles, dâ€™un budget de 1 million dâ€™euros, visant Ã soutenir lâ€™achat ou la location dâ€™au moins 15 engins agricoles Ã©lectriques (incluant les enginsÂ rÃ©trofitÃ©s). Ce dispositif vise Ã suivre lâ€™adoption technologique sur le terrain, de capitaliser sur les Ã©volutions dâ€™usages et de pratiques associÃ©es puis Ã diffuser largement les enseignements auprÃ¨s des acteurs de la filiÃ¨re agricole.

Un AAP ciblÃ© sur les engins de chantier Ã©lectriques de construction, financÃ© Ã hauteur du reliquat de lâ€™enveloppe totale allouÃ©e au programme. Il vise Ã soutenir lâ€™achat ou la location dâ€™au moins 400 engins Ã©lectriques de chantier, sur le modÃ¨le Ã©prouvÃ© des prÃ©cÃ©dents AAP Â« vÃ©hicules lourds routiers Â» portÃ©s par lâ€™ADEME depuis 2022. Il comprendra Ã©galement un accompagnement technique au dÃ©ploiement.

Avec cette extension du programme “E-TRANS”, lâ€™Ã‰tat confirme sa volontÃ© dâ€™accompagner tous les secteurs dans leur transition Ã©nergÃ©tique, en tenant compte de leur maturitÃ© technologique, de leurs contraintes opÃ©rationnelles, et de leurs besoins spÃ©cifiques. Il est Ã noter que lâ€™Ã©lectrification du parc des engins agricoles donne du corps aux projets agrivoltaÃ¯ques. Pour une agriculture toujours plus verteÂ et neutre en carboneÂ !