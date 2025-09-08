Innergex remporte les six projets agrivoltaÃ¯ques du portefeuille Grenier des Essences

Innergex a remportÃ© les six projets agrivoltaÃ¯ques du portefeuille Grenier des Essences lors des deux derniers appels dâ€™offres solaire au sol (PPE2) organisÃ©s par la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE). Avec 85 MW attribuÃ©s au total, dont 53 MW obtenus lors de cette lors de cette derniÃ¨re session dont les rÃ©sultats viennent d’Ãªtre publiÃ©s, Innergex confirme sa montÃ©e en puissance sur le marchÃ© franÃ§ais du solaire.

SituÃ© sur la commune de Joux-la-Ville dans lâ€™Yonne (89), ce portefeuille de projets devient le tout premier entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ© par Innergex en France Ã atteindre le stade de la construction. DÃ©marrÃ© en 2021, il tÃ©moigne de la capacitÃ© des Ã©quipes locales dâ€™Innergex France Ã mener des projets dâ€™envergure, conciliant innovation agrivoltaÃ¯que, performance Ã©nergÃ©tique et ancrage territorial. Â« Lâ€™attribution des six projets agrivoltaÃ¯ques du portefeuille Grenier des Essences est une grande fiertÃ© pour Innergex. Elle prouve la soliditÃ© de nos Ã©quipes, la qualitÃ© de notre vision Ã long terme et notre volontÃ© de faire de la France un marchÃ© clÃ© pour notre croissance Â», dÃ©clare Guillaume Jumel, Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™Innergex France.

ConÃ§u en concertation avec les Ã©lus locaux et un collectif dâ€™agriculteurs, le projet dÃ©montre la capacitÃ© dâ€™Innergex Ã favoriser une collaboration fructueuse entre agriculture et Ã©nergies renouvelables. En plus de la production dâ€™Ã©nergie solaire, il inclut un programme de reconversion agricole permettant la crÃ©ation dâ€™emplois locaux et une diversification agricole Ã plus forte valeur. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par le parc solaire sera vendue dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© de 20 ans, avec une mise en service prÃ©vue en 2027.

Quid dâ€™Innergex Ã©nergie renouvelable inc.Â ?

Ã€ titre de producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie renouvelable qui dÃ©veloppe, acquiert, dÃ©tient et exploite des centrales hydroÃ©lectriques, des parcs Ã©oliens, des parcs solaires et des installations de stockage dâ€™Ã©nergie, Innergex est convaincue, depuis maintenant 35 ans, que la production dâ€™Ã©nergie Ã partir de sources renouvelables ouvrira la voie Ã un monde meilleur. Innergex exerce ses activitÃ©s au Canada, aux Ã‰tats-Unis, en France et au Chili et gÃ¨re un important portefeuille de 92 actifs de haute qualitÃ© en exploitation dâ€™une puissance installÃ©e nette de 3 948 MW (puissance installÃ©e brute de 4 901 MW), dont 42 centrales hydroÃ©lectriques, 36 parcs Ã©oliens, 10 parcs solaires et 4 installations de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries. Elle dÃ©tient Ã©galement une participation dans 16 projets en dÃ©veloppement dâ€™une puissance installÃ©e nette totale de 915 MW (puissance installÃ©e brute de 1 537 MW), dont 5 installations sont prÃ©sentement en construction, et des projets potentiels qui en sont Ã diffÃ©rents stades de dÃ©veloppement dâ€™une puissance installÃ©e brute totale de 10 288 MW.