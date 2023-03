MADEnR : la SunBox Tri, une solution dâ€™autoconsommation pour les installations PV triphasÃ©es nÃ©cessitant un back up triphasÃ©

MADEnR, tableautier expert dans les solutions de protection électrique depuis plus de 30 ans, a développé tout un panel de solutions solaires plug and play en monophasé et en triphasé. Une offre tournée vers l’autoconsommation !

La palette MADEnR de produits en autoconsommation avec stockage sur batteries se décline en deux grandes familles pour répondre à tous les besoins : la gamme SUNPRO pour les applications professionnelles et la gamme SUNHOME pour le Résidentiel, inférieur à 10 kVA.

La gamme SUNPRO dédiée aux applications professionnelles

Les armoires d’autoconsommation de la gamme SUNPRO ont une puissance allant jusqu’à 45 kVA (pour les modèles standards) et présentent de nombreuses options :

Couplage à une borne de recharge ;

Option site isolé ; …

Avec la gamme SUNPRO, c’est l’assurance de ne jamais avoir de coupure électrique en cas de perte réseau car elle alimente des charges prioritaires en moins de 20 ms tout en s’isolant du réseau pour respecter la norme VDE.

La gamme SUNHOME dédiée au Résidentiel

La seconde gamme proposée par MADEnR, la gamme SUNHOME, est une gamme plus abordable qui allie à la perfection moindre encombrement et facilité d’installation. Elle présente également de nombreuses options. Et notamment, un relais domotique permettant de :

Consommer quand il y a surproduction ;

Déclencher une charge pour véhicule électrique ;

Démarrer un chauffe- eau ou sèche-serviettes.

Un stockage d’énergie sur batterie en cas de coupure réseau ; …

La SunBox Tri : la solution pour autoconsommer en triphasé

L’armoire d’autoconsommation SunBox Tri by MADEnR est la solution triphasée de la gamme SUNHOME. Du haut de ses 1,63 m pour ses 65 cm de large, une ventilation est assurée pour maintenir des rendements supérieurs à 94%. Cette armoire fonctionne aussi bien avec que sans batterie. En cas de coupure réseau, grâce aux batteries, l’alimentation de la maison est assurée en triphasé en moins de 5 secondes (plaques de cuisson, chaudière ou autre équipement en triphasé). La production solaire est maintenue tout en respectant la norme VDE. De plus, si les batteries se vident et qu’une panne d’alimentation intervient durant la nuit, les batteries pourront être redémarrées dès les premiers rayons de soleil et continuer à produire pour subvenir aux besoins énergétiques de la maison.

Quant aux installateurs, ils verront leur travail simplifié avec la SunBox Tri qui est un tout-en-un, tout comme les autres produits de la gamme, intégrant :

Les protections électriques AC et DC ;

Le monitoring à distance ;

Le système de conversion DC-DC et AC-DC ;

Les batteries ;

Un écran tactile en couleurs ;

Le tout dans une enveloppe design.

Enfin, pour toutes les installations, une aide à la mise en service par les experts des produits MADEnR est comprise ainsi qu’un dossier CONSUEL prérempli afin d’accompagner le client au mieux dans ses démarches. MADEnR, pour trouver la solution, standard ou sur-mesure, qui s’adaptera parfaitement à une installation photovoltaïque et pour bénéficier de l’accompagnement d’experts dans leur domaine.