Le prÃ©sident de LONGi en appelle Ã  une collaboration mondiale, lors du forum de Boao, afin d’accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique

La conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l’Asie (BFA) s’est tenue dans la province insulaire méridionale de Hainan, en Chine, du 28 au 30 mars, sur le thème « Un monde incertain : solidarité et coopération pour le développement face aux défis ». Et les renouvelables d’occuper une place centrale dans le débat !

Zhong Baoshen, président de LONGi Green Energy Technology, entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables, a pris la parole lors d’un forum intitulé « Global Energy Supply Shock » (choc énergétique mondial), organisé dans le cadre de la conférence annuelle. Il a fait part des perspectives et solutions déployées par LONGi pour promouvoir la collaboration internationale dans le domaine de l’énergie et la transition énergétique mondiale.

Les EnR permettent la résilience

Zhong Baoshen a rappelé le thème de la conférence du BFA de cette année en soulignant la nécessité de coopérer et de se montrer solidaire pour surmonter les défis qui s’accumulent. « Adopter une attitude ouverte et inclusive est essentiel à la transition énergétique mondiale. Nous avons besoin d’une collaboration à ce niveau, ainsi que du libre-échange », a-t-il déclaré. Au cours de la discussion, Zhong Baoshen a été rejoint par d’autres intervenants, dont Ernie Thrasher, directeur de Xcoal Energy & Resources, Denis Depoux, directeur général international de Roland Berger, Gianni Di Giovanni, président d’Eni China BV et vice-président exécutif, et Joël Ruet, président de Bridge Tank. Selon Zhong Baoshen, le monde essaie de trouver un équilibre entre la sécurité énergétique et le processus de décarbonisation. « En 2022, les conflits géopolitiques ont eu un impact considérable sur l’approvisionnement énergétique mondial et de nombreux pays ont reconnu la résilience que permettent d’obtenir les énergies renouvelables », a-t-il ajouté, notant que l’accélération de leur développement est cruciale pour que les pays se préparent à d’éventuelles crises énergétiques prochaines et optimisent leurs systèmes énergétiques, renforçant ainsi leur capacité d’autosuffisance.

L’énergie solaire, vecteur d’équité

Zhong Baoshen a poursuivi en déclarant que les innovations technologiques dans le secteur de l’énergie solaire offraient des solutions résilientes. « La répartition mondiale de la lumière du soleil est plus équilibrée et plus équitable que l’énergie traditionnelle. Elle est fondamentalement accessible à chacun. » « Le développement à grande échelle des énergies renouvelables peut contribuer à améliorer l’autonomie énergétique et à renforcer la synergie mondiale à l’avenir », a-t-il ajouté. Une « énergie propre et d’un coût abordable » (ODD 7) est essentielle pour que le monde atteigne tous les objectifs de développement durable, définis par les Nations unies, destinés à propulser le monde vers un avenir meilleur et durable. La baisse continue du coût des énergies propres fonde l’équité énergétique à l’échelle mondiale. Zhong Baoshen a déclaré que les défis liés au changement climatique et la réduction significative des coûts des énergies renouvelables ont été les moteurs de la transition énergétique. « Grâce aux technologies innovantes, la transition mondiale vers les énergies vertes est désormais possible, car nous pouvons bénéficier d’une énergie verte moins chère, qui engendre moins d’émissions de carbone et un environnement propre.

1,5 cent le kWh solaire

Au cours des cinq dernières années, LONGi a investi plus de 2 milliards de dollars américains dans la recherche et le développement en matière d’énergie solaire, afin d’abaisser encore son coût et d’élaborer de nouveaux scénarios pour la mise en œuvre de produits photovoltaïques. » Les statistiques montrent qu’en 2022, les capacités solaires nouvellement installées représentaient 41,4 GW dans l’Union européenne. L’énergie éolienne et solaire a remplacé le gaz naturel comme source principale de production d’électricité en Europe. En 2022, les capacités solaires installées dans le monde ont dépassé 1000 GW. L’énergie solaire est devenue la source d’électricité la moins chère dans de nombreux pays du monde. Dans certaines régions, son coût a chuté pour atteindre 1,5 cent de dollar américain par kWh. LONGi et Center Int ont uni leurs efforts pour améliorer les principaux sites du Forum Boao pour l’Asie en installant des produits photovoltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV) sur les toits. L’intégration de solutions BIPV, telles que le verre photovoltaïque et les parkings photovoltaïques, a permis au Forum Boao pour l’Asie d’adopter une approche plus durable pour accueillir les futurs événements annuels. Sur l’île de Hainan, dans le sud de la Chine, les toits BIPV peuvent produire plus de 5 millions de kWh d’électricité verte chaque année.