Enercoop investit 14,5 millions dâ€™euros pour renforcer son activitÃ© de production dâ€™Ã©nergie renouvelable

Enercoop est un réseau de 11 coopératives qui agit et milite dans les territoires pour une transition énergétique locale, citoyenne et solidaire. Depuis plus de 15 ans, Enercoop fournit à ses client⋅es une électricité 100 % renouvelable, produite par plus de 450 sites de production français en contrat direct. En 2023, au-delà de cette activité de fourniture, Enercoop fait de la production d’électricité renouvelable un axe prioritaire de sa stratégie.

Depuis 2006, le fournisseur Enercoop signe des contrats d’achat en direct avec des producteurs et des productrices d’électricité renouvelable partout en France pour commercialiser cette électricité auprès de ses consommateurs et consommatrices.

Signer des contrat d’achat long terme (PPA) pour réinventer le commerce de l’électricité

En 2022, 5 % de l’approvisionnement de la coopérative reposait sur des contrats signés pour 10, 20 ou 30 ans et basés sur les coûts de production de l’électricité, entre 40 et 70 euros du MWh, plutôt que sur des références marchés. Celle-ci souhaite fortement augmenter cette part précieuse d’approvisionnement avec un objectif de 40 % en 2030, en signant des Power Purchase Agreement (PPA). Chez Enercoop, ces contrats sont signés avec des sites de production d’énergie renouvelable neufs pour des périodes de plus de 20 ans et en dehors des mécanismes de soutien public. Le prix de l’électricité achetée est basé sur le coût de production et une juste rémunération des producteurs et reste fixe pendant plusieurs dizaines d’années. Enercoop a été la première à signer des PPA avec des projets neufs sans soutien public. Aujourd’hui, la coopérative compte une vingtaine de PPA, dont 3 parcs de grande taille. Dernier exemple en date : la signature d’un PPA pour la centrale photovoltaïque de Champ-de-Liveau, sur une ancienne décharge de la commune de Montreuil-Bellay (49). Porté par trois acteurs engagés du territoire, le projet sera mis en service au printemps 2023. Une partie de l’électricité produite sera achetée par Enercoop via un PPA d’une durée de 30 ans minimum. Résolue à accélérer cette dynamique autour des PPA et à changer d’échelle, Enercoop est porteuse de propositions afin de lever les freins encore existants à leur développement par les petits acteurs.

Devenir un réseau de coopératives productrices d’énergie renouvelable

Afin d’accélérer la construction de ce modèle économique unique en France, Enercoop a décidé de fortifier une stratégie déjà lancée pour devenir productrice d’énergie renouvelable. Ceci renforcera son approvisionnement basé sur le coût de production de l’électricité, tout en répondant à son engagement d’intensification de la transition énergétique sur le terrain. Le réseau de coopératives investit dans la construction de centrales solaires ou de parcs éoliens, ainsi que dans l’acquisition de projets en cours de développement. En février 2023, la coopérative nationale a décidé d’investir 14,5 millions d’euros dans cette activité, soit 10 % de son chiffre d’affaires de 2022. Sur les 250 salarié⋅es du réseau, une trentaine sont dédiés à bâtir cette activité de production. Aujourd’hui, les coopératives Enercoop sont déjà propriétaires de 20 sites de production d’énergie renouvelable en France, en étant majoritaires au capital. Les projets co-portés par les coopératives du réseau Enercoop impliquent les citoyen⋅nes et les acteurs locaux afin de maximiser les retombées locales ainsi qu’une répartition équilibrée de la valeur entre les différents acteurs. Plus d’une centaine de projets sont actuellement en cours de développement sur tout le territoire français, ce qui préfigure une forte accélération de la production dans les années à venir. Pour une meilleure appropriation des enjeux par les acteurs locaux, et leur permettre de mieux s’impliquer dans les décisions sur leurs projets de production, Enercoop propose également une gamme de formations à destination des collectivités, des professionnels et du grand public.

Encadré

Diffuser le savoir-faire d’Enercoop grâce à une activité de bureau d’études photovoltaïque

L’ambition stratégique d’Enercoop va plus loin, car son expertise en tant que producteur permet à 9 des 11 coopératives du réseau de proposer des services de bureaux d’études. Près de 200 professionnels et collectivités ont été accompagnés partout en France dans leur projet d’autoconsommation photovoltaïque individuelle ou collective. Par exemple, depuis mai 2022, le parc solaire au sol du lieu-dit de Pousse-Pisse, dans la commune du Séquestre (81), alimente les bâtiments de la collectivité, tout comme les commerçant⋅es et habitant⋅es aux alentours. Ensemble, ils forment une communauté énergétique en autoconsommation collective.